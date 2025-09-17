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Новости по тегу #Евгений Спицын

Нормализуются ли отношения с поляками и как это может произойти – Евгений Спицын
17 сентября 2025 19:11

Нормализуются ли отношения с поляками и как это может произойти – Евгений Спицын

И мы, и поляки были заинтересованы, чтобы пограничные вопросы решить раз и навсегда – Спицын
17 сентября 2025 18:59

И мы, и поляки были заинтересованы, чтобы пограничные вопросы решить раз и навсегда – Спицын

Для чего на Западе нас пытаются приравнять к нацистской Германии? Ответил Спицын
17 сентября 2025 18:43

Для чего на Западе нас пытаются приравнять к нацистской Германии? Ответил Спицын

«Мы выпускали недоучек» – Спицын жестко о Болонской системе образования
17 сентября 2025 18:22

«Мы выпускали недоучек» – Спицын жестко о Болонской системе образования

Спицын: русские и белорусы – это одни из самых свободолюбивых народов
06 мая 2025 19:52

Спицын: русские и белорусы – это одни из самых свободолюбивых народов

Спицын: если Зеленский уйдёт, то и все политические элиты Европы тоже должны будут уйти
06 мая 2025 19:14

Спицын: если Зеленский уйдёт, то и все политические элиты Европы тоже должны будут уйти

Спицын: кровь в Донбассе и в Украине – это прямое следствие исторических извращений
06 мая 2025 18:49

Спицын: кровь в Донбассе и в Украине – это прямое следствие исторических извращений

Спицын: у нас всё ещё подбирают на руководящие посты молчалиных, а многие мимикрируют
28 мая 2024 19:20

Спицын: у нас всё ещё подбирают на руководящие посты молчалиных, а многие мимикрируют

Спицын – украинцам: если бы вы повернули штыки против фашистского режима, то войны бы не было уже
28 мая 2024 19:08

Спицын – украинцам: если бы вы повернули штыки против фашистского режима, то войны бы не было уже

Спицын: у белорусского народа всё в порядке с мозгами, поэтому превратить Беларусь во вторую Украину не вышло
28 мая 2024 19:05

Спицын: у белорусского народа всё в порядке с мозгами, поэтому превратить Беларусь во вторую Украину не вышло

«Больные на всю голову люди должны лечиться пожизненно». Евгений Спицын о жертвах пропаганды
16 февраля 2023 19:02

«Больные на всю голову люди должны лечиться пожизненно». Евгений Спицын о жертвах пропаганды

Была ли антирусскость изначально заложена в украинский советский проект? Ответил историк Евгений Спицын
16 февраля 2023 18:50

Была ли антирусскость изначально заложена в украинский советский проект? Ответил историк Евгений Спицын