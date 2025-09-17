«Польша ведет свою политику в отношении Беларуси и России не просто сама по себе, а она является ударным кулаком своих кукловодов».
«При этом понятно, что среди польской интеллигенции и части польской политической элиты эти фантомные боли, связанные с Речью Посполитой, присутствовали всегда. Не надо тут строить иллюзии».
«Такую дремучую неученость демонстрируют уже давным-давно практически все лидеры европейских государств».
«Программы внутри этого бакалавриата и магистратуры никуда не годились 100 процентов, потому что уходила фундаментальная подготовка специалистов. Мы выпускали непонятно кого».
«Это доказывает вся наша история, в том числе и форма организации и социальной жизни в виде той же соседской территориальной общины, тех же органов советской власти или еще ранее вечевых структур, земских соборов...»
«Никто из них у власти не останется по определению».
«И вот только сейчас у нас происходит осознание того, что мы сами своими руками разрушали историческую правду о нашей стране».
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