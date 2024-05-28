Спицын – украинцам: если бы вы повернули штыки против фашистского режима, то войны бы не было уже

Евгений Спицын, историк, публицист, общественный деятель:

Мы находимся на своей земле, оккупированной фашистским режимом. И освобождаем эту землю. Вот эта простая истина, казалось бы, должна была дойти до мозгов каждого вменяемого, нормального украинца. До сих пор не доходит, понимаете? У них до сих пор значительная часть населения заражена этой вот пронацистской, прозападной пропагандой. Что, дескать, Россия – агрессор и так далее. Да если бы вы сами повернули штыки против вот этого фашистского, нацистского режима, да никакой бы войны бы не было уже давным-давно. Мы строили единое бы государство. А вместо этого то, что создавали наши деды и отцы, восстанавливая нашу страну, мы вынуждены это всё... Потому что по-иному нельзя, по-иезуитски всё было сделано. Они долго к этому готовились. Они тщательно к этому готовились. Поэтому вот такой результат.

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