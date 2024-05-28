Спицын: у белорусского народа всё в порядке с мозгами, поэтому превратить Беларусь во вторую Украину не вышло

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, как западные идеологи переписывают и очерняют историю. В гостях историк, публицист, общественный деятель Евгений Спицын.

Евгений Спицын, историк, публицист, общественный деятель:

Я всегда люблю общаться с белорусами. Нежно и искренне люблю этот замечательный народ. Считаю, что в нашей общей семье народов он всегда выделялся особой статью. Работящий народ, нескандальный народ, очень добропорядочный и так далее. Неслучайно, кстати, именно в Беларуси поднялось мощное народное движение против нацистских оккупантов.

И сейчас, сколь ни пытались превратить Беларусь во вторую Украину, ничего у них не вышло. Понятно, что это заслуга Лукашенко, но это заслуга самого белорусского народа, у которого всё в порядке с мозгами. Это самое главное.



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