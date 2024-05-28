Спицын: у нас всё ещё подбирают на руководящие посты молчалиных, а многие мимикрируют

Евгений Спицын, историк, публицист, общественный деятель:

Урок исторический, к сожалению, не усвоен. У нас по-прежнему подбирают на какие-то руководящие посты и места молчалиных. Сейчас Путин поставил задачу обновления, кардинального обновления элиты. Мне слово это не нравится на самом деле. Я имею в виду руководящего состава и в промышленности, и в аграрном секторе, и в культуре, и в экономике и так далее. Но знаете, у нас по старой русской поговорке: «Царские милости в боярское решето сеются». А как будет происходить этот кадровый отбор? На какой идейной основе? Вы же тоже поймите! Ведь эта идейная борьба никуда не делась. Просто многие сейчас мимикрируют. Вы думаете, те, кто произносит сейчас правильные слова и лозунги, они искренне их произносят? Ой ли!

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