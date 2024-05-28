Прямой эфир

Спицын: у нас всё ещё подбирают на руководящие посты молчалиных, а многие мимикрируют

28 мая 2024 19:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, как западные идеологи переписывают и очерняют историю. В гостях историк, публицист, общественный деятель Евгений Спицын.

Спицын: у нас всё ещё подбирают на руководящие посты молчалиных, а многие мимикрируют-1

Евгений Спицын, историк, публицист, общественный деятель:
Урок исторический, к сожалению, не усвоен. У нас по-прежнему подбирают на какие-то руководящие посты и места молчалиных. Сейчас Путин поставил задачу обновления, кардинального обновления элиты. Мне слово это не нравится на самом деле. Я имею в виду руководящего состава и в промышленности, и в аграрном секторе, и в культуре, и в экономике и так далее. Но знаете, у нас по старой русской поговорке: «Царские милости в боярское решето сеются». А как будет происходить этот кадровый отбор? На какой идейной основе? Вы же тоже поймите! Ведь эта идейная борьба никуда не делась. Просто многие сейчас мимикрируют. Вы думаете, те, кто произносит сейчас правильные слова и лозунги, они искренне их произносят? Ой ли!

Читайте также:

«У нас сегодня армия, которая умеет воевать». Гурулев об успехах России на фронте

Почему Союзное государство активно демонстрирует ядерную мощь? Ответил депутат Госдумы

Муковозчик: живут в своем, пожирают сами себя, пережевывают сами свое

# общество # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Спицын

Другие новости рубрики

Все новости
Спицын: у белорусского народа всё в порядке с мозгами, поэтому превратить Беларусь во вторую Украину не вышло
28 мая 2024 19:05

Спицын: у белорусского народа всё в порядке с мозгами, поэтому превратить Беларусь во вторую Украину не вышло

В трёх районах Минской области введён запрет на посещение лесов – нарушителям грозят штрафы
28 мая 2024 19:02

В трёх районах Минской области введён запрет на посещение лесов – нарушителям грозят штрафы

Около сотни учащихся школ Минска встретились с Героем Беларуси Мариной Василевской
28 мая 2024 19:02

Около сотни учащихся школ Минска встретились с Героем Беларуси Мариной Василевской

Лукашенко о мечте стать журналистом: я статьи не носил, было хуже – я носил свои стихи!
28 мая 2024 19:02

Лукашенко о мечте стать журналистом: я статьи не носил, было хуже – я носил свои стихи!

В Минске из окна 11-го этажа выпала полуторагодовалая девочка. Ребёнок погиб на месте
28 мая 2024 18:59

В Минске из окна 11-го этажа выпала полуторагодовалая девочка. Ребёнок погиб на месте

На 27 пляжах в Минской области выявлены нарушения санитарного обслуживания
28 мая 2024 18:58

На 27 пляжах в Минской области выявлены нарушения санитарного обслуживания

Минский парниково-тепличный комбинат проведёт масштабную модернизацию – появятся и белорусские баклажаны
28 мая 2024 18:58

Минский парниково-тепличный комбинат проведёт масштабную модернизацию – появятся и белорусские баклажаны

Гендиректор «Минской правды»: люди идут в продуктовый за хлебом, а уходят еще и с нашей газетой
28 мая 2024 18:46

Гендиректор «Минской правды»: люди идут в продуктовый за хлебом, а уходят еще и с нашей газетой

Муковозчик: наших лидеров мнений никто целенаправленно не сеял и не взращивал
28 мая 2024 18:44

Муковозчик: наших лидеров мнений никто целенаправленно не сеял и не взращивал

Лукашенко – журналистам: ну что вы всё время трепете эту Украину – это наша соседская страна!
28 мая 2024 18:26

Лукашенко – журналистам: ну что вы всё время трепете эту Украину – это наша соседская страна!

Лукашенко про 2020-й: всё у вас было, но ветерок дунул с другой стороны – вы начали ломать страну
28 мая 2024 18:16

Лукашенко про 2020-й: всё у вас было, но ветерок дунул с другой стороны – вы начали ломать страну

Лукашенко: свободного рынка нет и никогда не было – и навязано это нам даже не Западом
28 мая 2024 18:12

Лукашенко: свободного рынка нет и никогда не было – и навязано это нам даже не Западом