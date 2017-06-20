На дорогах Минской области за сутки произошли две смертельные аварии с участием мотоциклистов

Новости Беларуси. Правоохранители Минской области обеспокоены резким увеличением количества аварий с участием мотоциклистов. Так, только за последние сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Минской области погибли 2 человека, которые были за рулем мотоцикла, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Солигорском районе на тот свет отправился 20-летний байкер – в результате столкновения с автобусом.

В Узде любитель двухколесного транспорта, без водительского удостоверения, выехал за пределы проезжей части и

врезался в опору линии электропередач. Мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он умер. Евгений Сачик, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий по вине мотоциклистов является превышение скоростных режимов и неправильно выбраная скорость во время совершения маневров, неправильная оценка ситуации происходящих событий в момент движения и, как следствие, вылет за пределы проезжей части, наезд на препятствия с плачевными последствиями.

С 22 июня на территории области правоохранители объявили профилактическую акцию «Колес меньше – опасности больше».