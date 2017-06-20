На дорогах Минской области за сутки произошли две смертельные аварии с участием мотоциклистов
Новости Беларуси. Правоохранители Минской области обеспокоены резким увеличением количества аварий с участием мотоциклистов. Так,
только за последние сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Минской области погибли 2 человека, которые были за рулем мотоцикла,
сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Солигорском районе на тот свет отправился 20-летний байкер – в результате столкновения с автобусом.
В Узде любитель двухколесного транспорта, без водительского удостоверения, выехал за пределы проезжей части и
врезался в опору линии электропередач.
Мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он умер.
Евгений Сачик, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Основной причиной дорожно-транспортных происшествий по вине мотоциклистов является
превышение скоростных режимов и неправильно выбраная скорость во время совершения маневров,
неправильная оценка ситуации происходящих событий в момент движения и, как следствие, вылет за пределы проезжей части, наезд на препятствия с плачевными последствиями.
С 22 июня на территории области правоохранители объявили профилактическую акцию «Колес меньше – опасности больше».
В поле зрения не только мотоциклисты, а также те, кто управляют двухколесным транспортом.
Елена Соколова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:
В эти дни будут работать специальные группы СП «Стрела», мототехника, которая непосредственно будет вести контроль за соблюдением правил дорожного движения. Будут проводиться беседы в трудовых коллективах, учреждениях образования. Все эти моменты в период акции будут проводиться.