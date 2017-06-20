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На дорогах Минской области за сутки произошли две смертельные аварии с участием мотоциклистов

20 июня 2017 14:59
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Новости Беларуси. Правоохранители Минской области обеспокоены резким увеличением количества аварий с участием мотоциклистов. Так,

только за последние сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Минской области погибли 2 человека, которые были за рулем мотоцикла,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе на тот свет отправился 20-летний байкер – в результате столкновения с автобусом.

На дорогах Минской области за сутки произошли две смертельные аварии с участием мотоциклистов-1

В Узде любитель двухколесного транспорта, без водительского удостоверения, выехал за пределы проезжей части и

врезался в опору линии электропередач.

Мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он умер.

Евгений Сачик, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Основной причиной дорожно-транспортных происшествий по вине мотоциклистов является

превышение скоростных режимов и неправильно выбраная скорость во время совершения маневров,

неправильная оценка ситуации происходящих событий в момент движения и, как следствие, вылет за пределы проезжей части, наезд на препятствия с плачевными последствиями.

На дорогах Минской области за сутки произошли две смертельные аварии с участием мотоциклистов-4

С 22 июня на территории области правоохранители объявили профилактическую акцию «Колес меньше – опасности больше».

В поле зрения не только мотоциклисты, а также те, кто управляют двухколесным транспортом.

Елена Соколова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:
В эти дни будут работать специальные группы СП «Стрела», мототехника, которая непосредственно будет вести контроль за соблюдением правил дорожного движения. Будут проводиться беседы в трудовых коллективах, учреждениях образования. Все эти моменты в период акции будут проводиться.

На дорогах Минской области за сутки произошли две смертельные аварии с участием мотоциклистов-7

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Елена Соколова # Евгений Сачик

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