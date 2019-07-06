Как правильно загорать в солярии? Почему нельзя после обеда и тяжёлого рабочего дня

Светлана Фирсова, косметолог-эстетист: Во время беременности, лактации и заболеваний нельзя воздействие ультрафиолета солярия. И основное, рак кожи, который вырабатывается лучами типа А, которые чаще всего используются в солярии.

Елена Соколова, заместитель директора студии красоты:

Нельзя загорать после после сытного обеда и на голодный желудок, после рабочего тяжёлого дня, потому что это может помешать вам уснуть. Не рекомендуется мыться с мылом по 2-3 часа до солярия, потому что кожа будет не защищена. А перед посещением солярия незадолго употреблять витаминные коктейли, молочные продукты, чтобы усваивалось всё, поскольку солярий даёт витамин D.

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