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Как правильно загорать в солярии? Почему нельзя после обеда и тяжёлого рабочего дня

06 июля 2019 17:02
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Красивый и ровный загар – мечта любой девушки. Как правильно получить его в солярии, рассказали в программе «Плюс-минус»

Как правильно загорать в солярии? Почему нельзя после обеда и тяжёлого рабочего дня -1

Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:
Во время беременности, лактации и заболеваний нельзя воздействие ультрафиолета солярия. И основное, рак кожи, который вырабатывается лучами типа А, которые чаще всего используются в солярии.

Как правильно загорать в солярии? Почему нельзя после обеда и тяжёлого рабочего дня -4

Елена Соколова, заместитель директора студии красоты:
Нельзя загорать после после сытного обеда и на голодный желудок, после рабочего тяжёлого дня, потому что это может помешать вам уснуть. Не рекомендуется мыться с мылом по 2-3 часа до солярия, потому что кожа будет не защищена. А перед посещением солярия незадолго употреблять витаминные коктейли, молочные продукты, чтобы усваивалось всё, поскольку солярий даёт витамин D.

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# Красота # Здоровье # Светлана Фирсова # Елена Соколова

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