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ДТП в Минском районе: под колеса иномарки на летней резине попал пешеход

01 марта 2016 14:23
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Новости Беларуси. Закругление дороги в деревне Копище Минского района «обескуражило» водителя. Неправильно выбранная скорость движения привела к заносу машины. В результате иномарку «выбросило» с проезжей части. Под колеса попал пешеход. Молодой мужчина с полученными травмами госпитализирован.

Известно, что на задних колесах автомобиля были летние шины. Между тем, Госавтоинспекция рекомендует не доверять приходу календарной весны. В связи со штормовым предупреждением (ожидается снег, мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица) ГАИ призывает водителей и пешеходов к повышенным мерам безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Соколова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды Управдения ГАИ Минской области:
Если согласно правилам дорожного движения предписано использование зимней резины с 1 декабря по 1 марта, то некоторые водители уже могут «переобуваться». Но не спешите. Зима продолжается. Надо все погодные условия обязательно учитывать. Дорога скользкая. Необходимо соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта. То же самое и пешеходам. Необходимо быть особо внимательными на дороге. Не забывать в темное время суток обозначать себя светоотражающими элементами.

# происшествия # Аварии # Авария в Минской области # Елена Соколова

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