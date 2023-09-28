Розналевич: жители Донбасса не выходили на Майдан. Мы продолжали жить, мы продолжали работать

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что же, эту трагедию можно осмыслять по-разному, в том числе и через поэзию, литературу. Светлана Розналевич с нами на связи. Здравствуйте, вы родились в Горловке, правильно?

Светлана Розналевич, донбасский поэт, представитель Z-поэзии:

Да, все верно. Родилась в Горловке, выросла в Горловке, училась в Донецке в университете и застала начало боевых действий. Периодически выезжала, приезжала обратно. Это мой дом. Об этом я в принципе пишу: об этой боли, об этих событиях.

Григорий Азаренок:

Как вы встретили Майдан? Вы сразу поняли, что там, на этой елке, поначалу все было, как у Гоголя в «Сорочинской ярмарке»: поначалу все весело, прикольно, хорошо. И приезжают европейские политики, вот эти все тетки непонятные, раздают печеньки. В общем, как-то вот так весело. Вы уже тогда поняли, почувствовали, что за этими веселыми аплодисментами потом будет взрыв, кровь, боль и все остальное?

Светлана Розналевич:

Вы знаете, в начале нулевых у нас уже была оранжевая революция. И в принципе, это было очень похоже на предыдущие события. Что делали люди Донбасса? Люди продолжали работать. Продолжали работать наши знакомые, которые переехали на тот момент жить в Киев либо уже давно жили в Киеве. Нам звонили, говорили: да вы амебы, да у вас просто нет своего мнения. Нет, у нас было свое мнение. Мы продолжали работать, мы продолжали жить своей жизнью. Мы не поддерживали таким образом то, что происходит. Мы не выходили на митинги. Мы продолжали жить своей жизнью. И когда случились трагические события в начале мая в Одессе, когда сожгли людей в Доме профсоюзов, тогда пришло осознание, что будет что-то страшное. Что это какая-то точка невозврата, что это будет продолжаться, что страшные события Майдана просто так не пройдут и не закончатся.

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