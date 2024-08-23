Ровно 4 года назад Президент встал с оружием в руках на защиту страны

К событиям августа 2020-го. Сегодня, 23 августа, ровно четыре года, как были сделаны эти исторические кадры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К событиям августа 2020-го. Сегодня, 23 августа, ровно четыре года, как были сделаны эти исторические кадры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ответ на попытку штурма Дворца Независимости Александр Лукашенко продемонстрировал всему миру, что для него значит Беларусь. Поступок Президента, готового с оружием в руках защищать страну, остается беспрецедентным в мировой политике. Попытка госпереворота тогда провалилась, а Александр Лукашенко стал настоящим символом белорусского сопротивления чужестранному влиянию. Это мнение сложилось не только в нашем медиапространстве.
Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка»:
Когда увидела видео, когда у вас тут протесты, все происходило, и когда Лукашенко вышел с автоматом перед ними: ну, давайте разговаривать, что вам надо вообще? Это, конечно, очень сильно, действительно, сильный лидер. Не дал пустить под откос страну. Януковичу, простите, яиц на это не хватило. Он заигрался с Западом, говорил: мы вступим в Таможенный союз, и по итогу сбежал, и страну постиг хаос.
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Мое отношение к Президенту Беларуси, я многократно говорил, когда он взял сына и автомат, все…
– Это был для вас перелом?
– Конечно. Это генерал Ермолов… Детей за руки. Хотя, говорят, это легенда, у Ермолова было не так, другой возраст детей. Сражение под Малым Ярославцем, по-моему, когда он пошел, взял своих детей. А здесь-то все было так. Притом, это же была толпа, и Лукашенко не мог знать, что его ждет. И, в отличие от Сальвадора Альенде, который принял смерть с автоматом в руках, Лукашенко победил с автоматом в руках. Потому что он показал, что он готов пожертвовать собой и своей семьей, но за свою Родину он будет биться, и он победит.
Войцех Ольшанский, общественный деятель, сооснователь партии Rodacy Kamraci:
Был момент, когда господин Лукашенко вышел с автоматом Калашникова, и тогда я сказал – это настоящий лидер. Это лидер, которому плевать на то, что о нем подумают. Он несет на себе ответственность за страну, хоть ему и нелегко, и стоит на страже суверенитета Беларуси.