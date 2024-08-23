Прямой эфир

Ровно 4 года назад Президент встал с оружием в руках на защиту страны

23 августа 2024 19:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К событиям августа 2020-го. Сегодня, 23 августа, ровно четыре года, как были сделаны эти исторические кадры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 4 года назад Президент встал с оружием в руках на защиту страны-2

В ответ на попытку штурма Дворца Независимости Александр Лукашенко продемонстрировал всему миру, что для него значит Беларусь. Поступок Президента, готового с оружием в руках защищать страну, остается беспрецедентным в мировой политике. Попытка госпереворота тогда провалилась, а Александр Лукашенко стал настоящим символом белорусского сопротивления чужестранному влиянию. Это мнение сложилось не только в нашем медиапространстве.

Ровно 4 года назад Президент встал с оружием в руках на защиту страны-4

Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка»:
Когда увидела видео, когда у вас тут протесты, все происходило, и когда Лукашенко вышел с автоматом перед ними: ну, давайте разговаривать, что вам надо вообще? Это, конечно, очень сильно, действительно, сильный лидер. Не дал пустить под откос страну. Януковичу, простите, яиц на это не хватило. Он заигрался с Западом, говорил: мы вступим в Таможенный союз, и по итогу сбежал, и страну постиг хаос.

Ровно 4 года назад Президент встал с оружием в руках на защиту страны-6

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Мое отношение к Президенту Беларуси, я многократно говорил, когда он взял сына и автомат, все… 
Это был для вас перелом? 
Конечно. Это генерал Ермолов… Детей за руки. Хотя, говорят, это легенда, у Ермолова было не так, другой возраст детей. Сражение под Малым Ярославцем, по-моему, когда он пошел, взял своих детей. А здесь-то все было так. Притом, это же была толпа, и Лукашенко не мог знать, что его ждет. И, в отличие от Сальвадора Альенде, который принял смерть с автоматом в руках, Лукашенко победил с автоматом в руках. Потому что он показал, что он готов пожертвовать собой и своей семьей, но за свою Родину он будет биться, и он победит.

Ровно 4 года назад Президент встал с оружием в руках на защиту страны-8

Войцех Ольшанский, общественный деятель, сооснователь партии Rodacy Kamraci:
Был момент, когда господин Лукашенко вышел с автоматом Калашникова, и тогда я сказал – это настоящий лидер. Это лидер, которому плевать на то, что о нем подумают. Он несет на себе ответственность за страну, хоть ему и нелегко, и стоит на страже суверенитета Беларуси.

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Елена Соколова

Другие новости рубрики

Все новости
Анте Йозич о Беларуси: это пример для Европы и всего мира, что я видел здесь
23 августа 2024 18:17

Анте Йозич о Беларуси: это пример для Европы и всего мира, что я видел здесь

Завершился официальный визит в Беларусь премьера Государственного совета КНР
23 августа 2024 15:23

Завершился официальный визит в Беларусь премьера Государственного совета КНР

Дзиодзина: информационная перегрузка способна снижать критичность к тому, что люди воспринимают из гаджетов
23 августа 2024 08:48

Дзиодзина: информационная перегрузка способна снижать критичность к тому, что люди воспринимают из гаджетов