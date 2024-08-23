Ровно 4 года назад Президент встал с оружием в руках на защиту страны

К событиям августа 2020-го. Сегодня, 23 августа, ровно четыре года, как были сделаны эти исторические кадры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ на попытку штурма Дворца Независимости Александр Лукашенко продемонстрировал всему миру, что для него значит Беларусь. Поступок Президента, готового с оружием в руках защищать страну, остается беспрецедентным в мировой политике. Попытка госпереворота тогда провалилась, а Александр Лукашенко стал настоящим символом белорусского сопротивления чужестранному влиянию. Это мнение сложилось не только в нашем медиапространстве.

Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка»:

Когда увидела видео, когда у вас тут протесты, все происходило, и когда Лукашенко вышел с автоматом перед ними: ну, давайте разговаривать, что вам надо вообще? Это, конечно, очень сильно, действительно, сильный лидер. Не дал пустить под откос страну. Януковичу, простите, яиц на это не хватило. Он заигрался с Западом, говорил: мы вступим в Таможенный союз, и по итогу сбежал, и страну постиг хаос.

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Мое отношение к Президенту Беларуси, я многократно говорил, когда он взял сына и автомат, все…

– Это был для вас перелом?

– Конечно. Это генерал Ермолов… Детей за руки. Хотя, говорят, это легенда, у Ермолова было не так, другой возраст детей. Сражение под Малым Ярославцем, по-моему, когда он пошел, взял своих детей. А здесь-то все было так. Притом, это же была толпа, и Лукашенко не мог знать, что его ждет. И, в отличие от Сальвадора Альенде, который принял смерть с автоматом в руках, Лукашенко победил с автоматом в руках. Потому что он показал, что он готов пожертвовать собой и своей семьей, но за свою Родину он будет биться, и он победит.