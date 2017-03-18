Главное – это то, что несет моя профессия людям. Финал конкурса «Женщина года-2016»

Новости Беларуси. «Женщин года» Беларуси чествовали 18 марта в Минске. Лауреаты премии – самые талантливые и успешные леди со всех уголков страны. Из нескольких сотен претенденток выбраны 44 победительницы. Это представительницы самых разных профессий: от предприимчивых бизнесвумен и руководителей предприятий до ученых, медиков и тружеников села. Всего шесть номинаций. Традиционно одна из самых трогательных – за воспитание детей. Среди ее лауреатов женщины, которые в детских домах семейного типа стали мамами для приемных малышей. Побывали на торжественной церемонии в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди этого оборудования каждый день идет борьба за драгоценные годы, месяцы или даже дни жизни пациентов. Витебский онкологический диспансер – один из лучших в стране. Новейшее оборудование, которому нет аналогов в Беларуси, закупили благодаря стараниям главврача. Анжелика Валерьевна 25 лет в онкологии. Ее пациенты слышат страшный диагноз, так что лечить приходится не только тело, но и душу. Главная награда – увеличение продолжительности жизни больных.

Анжелика Томчина, главный врач Витебского областного клинического онкологического диспансера:

Это именно народ назвал наш диспансер диспансером надежды. Потому что действительно мы здесь дарим не только надежду, но дарим веру в исцеление, веру в успех, победу над болезнью.

А справиться с волнением накануне вручения почетной награды помогает дочь Алина. Алина Томчина:

Мама с шести утра собиралась, готовилась, переживала. Вчера весь вечер думала, что надеть, как это все пройдет. Так же, как мама, Алина с детства мечтает о медицине. Будущий врач – уже четвертое поколение медиков в их семейной династии. Алина Томчина:

Я спрашиваю про все болезни: что с больным, что как – мне интересно. Я очень горжусь своей мамой. Анжелика Томчина:

Мы все вкладываем много души и сердца в своих пациентов. Чтобы они выживали, долго жили, излечивались. Самый лучший служебный роман, который приключился в моей жизни, – это роман с моим диспансером. Среди белорусок все больше бизнесвумен, успешных управленцев, ученых. Последний состав парламента рекордный по количеству женщин-депутатов. В общем, возможностей для реализации в самых разных сферах много.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусского союза женщин:

Сегодня очень важно, чтобы мужчины, дети, вообще все гражданское общество обращало внимание, на то, какие замечательные у нас женщины – они все успевают и дома, и на работе. Они настолько терпеливые, любящие и творческие, что не хватит слов, чтобы выразить свое восхищение ими.

Что стоит за почетным званием «Женщина года»? Блестящая карьера и любовь к своему делу. Уже в 9 раз лауреатов премии выбирают среди сотен номинантов. Здесь самые достойные из разных уголков страны. Просто лучшие. Это благодаря ей белорусы узнали вкус отечественной моцареллы, маскарпоне и рикотты. Ольга Луцко стояла у истоков создания Туровского комбината. Ольга Луцко, директор Туровского молочного комбината:

В чанах варили этот сыр вместе с ребятами-рабочими, поэтому все знаем, все пробовали собственными руками. Сегодня завод экспортоориентированный, известен и в России, и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Грузии, и в Кыргызстане. Женщина-дирижер – редкость. Но Елена Соколова – приятное исключение. Почти 30 лет руководит хором, который исполняет шедевры славянской духовной музыки. Словно по мановению волшебной палочки поклонники у хора в разных странах. Недаром лауреат десятка международных конкурсов.

Елена Соколова, главный дирижер камерного хора Гомельской областной филармонии:

Я всю жизнь мечтала стать дирижером. Но самое главное – это то, что несет моя профессия людям.

За успешное руководство, развитие села, вклад в культуру… всего 6 номинаций. В год науки добавилась еще одна – «Женщина в науке». Кстати, за последние 10 лет женщины защитили половину диссертаций в стране.

За карьерой они не забывают и про семейный очаг. Эти женщины мамой смогли стать и для приемных малышей. В детском доме семейного типа в Пружанах Ольга Бакуменко воспитывает 12 малышей.