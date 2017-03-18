Главное – это то, что несет моя профессия людям. Финал конкурса «Женщина года-2016»
Новости Беларуси. «Женщин года» Беларуси чествовали 18 марта в Минске. Лауреаты премии – самые талантливые и успешные леди со всех уголков страны.
Из нескольких сотен претенденток выбраны 44 победительницы.
Это представительницы самых разных профессий: от предприимчивых бизнесвумен и руководителей предприятий до ученых, медиков и тружеников села. Всего шесть номинаций. Традиционно одна из самых трогательных – за воспитание детей. Среди ее лауреатов женщины, которые в детских домах семейного типа стали мамами для приемных малышей. Побывали на торжественной церемонии в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди этого оборудования каждый день идет борьба за драгоценные годы, месяцы или даже дни жизни пациентов. Витебский онкологический диспансер – один из лучших в стране. Новейшее оборудование, которому нет аналогов в Беларуси, закупили благодаря стараниям главврача.
Анжелика Валерьевна 25 лет в онкологии.
Ее пациенты слышат страшный диагноз, так что лечить приходится не только тело, но и душу. Главная награда – увеличение продолжительности жизни больных.
Анжелика Томчина, главный врач Витебского областного клинического онкологического диспансера:
Это именно народ назвал наш диспансер диспансером надежды. Потому что действительно мы здесь дарим не только надежду, но дарим веру в исцеление, веру в успех, победу над болезнью.
А справиться с волнением накануне вручения почетной награды помогает дочь Алина.
Алина Томчина:
Мама с шести утра собиралась, готовилась, переживала. Вчера весь вечер думала, что надеть, как это все пройдет.
Так же, как мама, Алина с детства мечтает о медицине. Будущий врач – уже четвертое поколение медиков в их семейной династии.
Алина Томчина:
Я спрашиваю про все болезни: что с больным, что как – мне интересно. Я очень горжусь своей мамой.
Анжелика Томчина:
Мы все вкладываем много души и сердца в своих пациентов. Чтобы они выживали, долго жили, излечивались. Самый лучший служебный роман, который приключился в моей жизни, – это роман с моим диспансером.
Среди белорусок все больше бизнесвумен, успешных управленцев, ученых. Последний состав парламента рекордный по количеству женщин-депутатов. В общем, возможностей для реализации в самых разных сферах много.
Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусского союза женщин:
Сегодня очень важно, чтобы мужчины, дети, вообще все гражданское общество обращало внимание, на то, какие замечательные у нас женщины – они все успевают и дома, и на работе. Они настолько терпеливые, любящие и творческие, что не хватит слов, чтобы выразить свое восхищение ими.
Что стоит за почетным званием «Женщина года»? Блестящая карьера и любовь к своему делу. Уже в 9 раз лауреатов премии выбирают среди сотен номинантов. Здесь самые достойные из разных уголков страны. Просто лучшие.
Это благодаря ей белорусы узнали вкус отечественной моцареллы, маскарпоне и рикотты. Ольга Луцко стояла у истоков создания Туровского комбината.
Ольга Луцко, директор Туровского молочного комбината:
В чанах варили этот сыр вместе с ребятами-рабочими, поэтому все знаем, все пробовали собственными руками. Сегодня завод экспортоориентированный, известен и в России, и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Грузии, и в Кыргызстане.
Женщина-дирижер – редкость. Но Елена Соколова – приятное исключение. Почти 30 лет руководит хором, который исполняет шедевры славянской духовной музыки. Словно по мановению волшебной палочки поклонники у хора в разных странах. Недаром лауреат десятка международных конкурсов.
Елена Соколова, главный дирижер камерного хора Гомельской областной филармонии:
Я всю жизнь мечтала стать дирижером. Но самое главное – это то, что несет моя профессия людям.
За успешное руководство, развитие села, вклад в культуру… всего 6 номинаций. В год науки добавилась еще одна – «Женщина в науке».
Кстати, за последние 10 лет женщины защитили половину диссертаций в стране.
За карьерой они не забывают и про семейный очаг. Эти женщины мамой смогли стать и для приемных малышей. В детском доме семейного типа в Пружанах Ольга Бакуменко воспитывает 12 малышей.
А Светлана из Орши, вырастив сына и дочку, дарит тепло еще семи деткам.
Светлана Дашкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Это действительно моя мечта – чтобы они потом, когда они станут взрослыми и у них будут дети, даже когда у них будут внуки, они все-таки вспомнили обо мне. И сказали, что я – самое главное, что у них в жизни было.
Яна Шипко, СТВ:
Сегодня они такие нарядные и красивые, что даже и не скажешь, что в свои профессиональные будни эти женщины строят бизнес, делают научные открытия, спасают жизни... Все больше сфер оказывается под дамским каблучком. Говорят, среди лауреатов следующего года будут и женщины в погонах. Но каких бы успехов не добивались эти леди, они помнят о главном – просто быть женщиной.