Турчин: в Беларуси будет один регулятор обращения с отходами

Вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания. 20 мая во Дворце Независимости члены правительства. Центральная тема – обращение с отходами и использование вторичных материальных ресурсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

В сфере обращения отходов у нас два регулятора. Минприроды занимается промышленными отходами, контролем за этим, а Министерство жилищно-коммунального хозяйства занимается регуляторикой в сфере отходов населения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что это такое? Объясните не мне – журналистам. Регуляторикой. Не надо матерных слов.

– Занимается управлением обращения с отходом населения.

– То есть одно министерство порядок там устанавливает, контролирует, и другое министерство.

– Да, поэтому одно из предложений, которое мы должны по результатам совещания вынести, – это чтобы у нас в стране был один регулятор.

– Ну так вы бы и приняли это решение, здесь бы доложили, как оно уже работает. Чего ждать совещания у Президента? Это не Президента дело.

– Мы для себя уже определились. Будет один регулятор в сфере обращения с отходами.