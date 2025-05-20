Прямой эфир

Турчин: в Беларуси будет один регулятор обращения с отходами

20 мая 2025 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания. 20 мая во Дворце Независимости члены правительства. Центральная тема – обращение с отходами и использование вторичных материальных ресурсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко об экологических нормах и требованиях: иногда они нелогичные и излишне жесткие. Подробности.

Турчин: в Беларуси будет один регулятор обращения с отходами-2

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
В сфере обращения отходов у нас два регулятора. Минприроды занимается промышленными отходами, контролем за этим, а Министерство жилищно-коммунального хозяйства занимается регуляторикой в сфере отходов населения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что это такое? Объясните не мне – журналистам. Регуляторикой. Не надо матерных слов. 
– Занимается управлением обращения с отходом населения.
– То есть одно министерство порядок там устанавливает, контролирует, и другое министерство.
– Да, поэтому одно из предложений, которое мы должны по результатам совещания вынести, – это чтобы у нас в стране был один регулятор.
– Ну так вы бы и приняли это решение, здесь бы доложили, как оно уже работает. Чего ждать совещания у Президента? Это не Президента дело.
– Мы для себя уже определились. Будет один регулятор в сфере обращения с отходами.

# Александр Лукашенко # Александр Турчин # Экология

Другие новости рубрики

Все новости
Эксклюзив в студии «Большого города»! Показываем часть коллекции к «Святу льну»
20 мая 2025 13:20

Эксклюзив в студии «Большого города»! Показываем часть коллекции к «Святу льну»

120 мероприятий и больше 1500 участников! Узнали о новых площадках летнего музыкально-туристического сезона
20 мая 2025 13:16

120 мероприятий и больше 1500 участников! Узнали о новых площадках летнего музыкально-туристического сезона

В правительстве обсудили подготовку к празднованию Купалья в Александрии
20 мая 2025 12:09

В правительстве обсудили подготовку к празднованию Купалья в Александрии