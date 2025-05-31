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Азарёнок: очередной посольский скандал! Немцы финансировали у нас целые редакции экстремистских СМИ

31 мая 2025 17:40
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Азарёнок: очередной посольский скандал! Немцы финансировали у нас целые редакции экстремистских СМИ -1

Григорий Азаренок, СТВ:
Выборы прошли. Мятеж изнасилованных тиктокерш утих. Картофельный бунт в интернетах прошел. Вроде все успокоилось. А зря. В идеологической войне нет выходных и праздников. Враг никогда не отдыхает. Они ищут, ищут, ищут подходы, подбирают ключи, придумывают, как нас взять, как разложить, как всадить нож поудобнее.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Самая громкая новость этой недели – очередной посольский скандал. Немцы, фашня недобитая, финансировали у нас целые редакции экстремистских СМИ. Да, вы не ошиблись. Здесь, на территории Беларуси, просто отчисляли баблище. Заказывали статьи, видео, обзоры. Рекламировали свою Deutschland для «остарбайтеров». Ничего не стеснялись.

И даже с такими винтажными оппами, как старик Середич, встречались. Хотя он уже на тот момент не был даже редактором своей этой трухи и рухляди. Ну как у Сталина не было других писателей, так теперь у немчуры нет других агентов. То-то же дед Йося тискал писульки про примирение. Давайте, мол, жить дружно.

Тактика врага нынче – не разбитые, разбежавшиеся и разворованные полки и хоругви. Уж тем более не митинги и плошчы. Они ждут одного – адлігі. Оттепели – по-ихнему. А по-простому – нашей абыякавасці, нашей толерастии, нашего ничего не делания, нашей теплохладности. Они ждут, что сама система устанет нести на себе крест государственности, что она захочет продаться Западу, чтобы «нормально жить».

Не дождетесь, подонки. Президент не для того растил это великое детище, Беларусь, чтобы его потом продали за бесценок. Вам на посрамление, на изнасилование и на издевательство. Никакой адлігі не будет. Одни заморозки. Видали, какой был май? Привыкайте.

Далее смотрите в видео в нашем Telegram-канале.

# Григорий Азаренок # Авторская журналистика на СТВ

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