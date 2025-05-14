В Минске проходит международный молодёжный экофорум

В Белорусском государственном технологическом университете 14 мая продолжит работу Международный молодежный экологический образовательный форум Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники ищут ответы на вопросы планетарного характера. Как минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и повысить уровень экологической безопасности? Свое видение представляют студенты и преподаватели из 15 университетов Беларуси и России. Они представляют свыше полусотни докладов, касающихся охраны природы, инновационных способов переработки отходов, развития экотуризма и методов использования современных технологий для мониторинга состояния природных территорий. Состоится и презентация совместных стартапов двух стран в области экологии и охраны окружающей среды.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:

Вот этот форум задумывался для того, чтобы молодежь познакомилась, преподаватели познакомились, появились новые проекты, изучили, какие направления есть, в каком направлении развиваются университеты наших стран. И если в первом форуме у нас участвовали 5 университетов, в этом форуме у нас уже участвует 15 университетов.