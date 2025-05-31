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Белорус Георгий Фокин стал чемпионом мира по таиландскому боксу

31 мая 2025 17:16
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Георгий Фокин стал чемпионом мира по тайскому боксу среди атлетов не старше 23 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Белорус Георгий Фокин стал чемпионом мира по таиландскому боксу-1

Белорус поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 67 килограммов. Наш спортсмен уверенно двигался по турнирной сетке и одержал уверенные победы над атлетами из России, Турции, Узбекистана и Марокко. В финальном поединке в напряженной борьбе соотечественник одолел представителя ОАЭ Аюба Бернусси.

Также до решающего противостояния в категории до 57 килограммов дошел наш Мирон Борборович, но там он уступил украинцу Александру Лавриненко и стал серебряным призером планетарного форума.

Всего в активе белорусской сборной шесть медалей – золото, два серебра и три бронзы. 

# Муай-тай

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