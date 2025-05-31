Белорус Георгий Фокин стал чемпионом мира по таиландскому боксу

Георгий Фокин стал чемпионом мира по тайскому боксу среди атлетов не старше 23 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорус поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 67 килограммов. Наш спортсмен уверенно двигался по турнирной сетке и одержал уверенные победы над атлетами из России, Турции, Узбекистана и Марокко. В финальном поединке в напряженной борьбе соотечественник одолел представителя ОАЭ Аюба Бернусси.

Также до решающего противостояния в категории до 57 килограммов дошел наш Мирон Борборович, но там он уступил украинцу Александру Лавриненко и стал серебряным призером планетарного форума.

Всего в активе белорусской сборной шесть медалей – золото, два серебра и три бронзы.