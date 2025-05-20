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Лукашенко: вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся

20 мая 2025 10:36
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Вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания. 20 мая во Дворце Независимости члены правительства. Центральная тема – обращение с отходами и использование вторичных материальных ресурсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся-2

Президент подчеркнул, что серьезная работа над вопросом началась больше 10 лет назад: были созданы соответствующие программы, вложены бюджетные ресурсы. «Каков результат?» – главный вопрос главы государства. Александр Лукашенко потребовал участников совещания обойтись без общих обсуждений, охарактеризовав вопрос как стратегический для развития Беларуси. Президент первым озвучил существующие недостатки.

Лукашенко: вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему мы слабо извлекаем вторичные материальные ресурсы и порождаем импорт? Там, где можем переработать отходы и обойтись без импорта. Например, за 2024 год ввезли 22 тысячи тонн макулатуры, по две тысячи тонн отходов стекла и пластмасс. Миллионы долларов!

Прошу доложить, как работает экономика замкнутого цикла. Хотя, как меня информирует Комитет государственного контроля, в стране пока не выстроена прозрачная система учета движения отходов от их образования до использования или захоронения. В промышленности захораниваются миллионы тонн ценного сырья, но мало кто этой проблемой предметно занимается.

# Экология # Александр Лукашенко

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