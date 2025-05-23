76 стран и 17 международных организаций приняли участие в XI Невском экологическом конгрессе
Время подтверждает правильность выбранной Беларусью стратегии обеспечения продбезопасности. Вопрос самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией, а также современные вызовы, с которыми сталкиваются государства, рассмотрели парламентарии и представители национальных профильных министерств на полях XI Невского экологического конгресса. К диалогу подключились участники из 76 стран и 17 международных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году продовольственная безопасность остается одной из критических мировых проблем, на которую влияет целый ряд факторов: конфликты, климат, замедление роста глобальной экономики. Однако Беларусь сумела справиться со всеми сложностями.
Сегодня уровень нашего самообеспечения по основным группам продовольствия превышает 100 %. По данному показателю мы занимаем лидирующие позиции среди стран ЕАЭС. А по производству некоторых позиций сельхозпродукции на душу населения опережаем и страны Содружества. Сегодня мы не только полностью обеспечиваем свою продбезопасность, но и делимся с другими странами, отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Наша страна способна и себя прокормить, и поставить продовольствие на экспорт. Как показала практика, именно стратегические подходы главы государства к развитию отрасли дали свои результаты. Продовольственная безопасность в стране обеспечена за счет собственного производства и составляет 267 % по молоку, 133 % по мясу, 126 % по яйцам, 112 % по картофелю. Спрос покупателей на продовольственные товары более 86 % удовлетворяется за счет продукции собственных производителей, сохраняется высокий спрос на нашу продукцию зарубежных потребителей.
Отечественная продукция поставляется в 103 государства. В 2024 году экспорт составил более восьми миллиардов долларов. Более 80 % поставок приходится на рынок Евразийского региона. Что касается работы в условиях меняющегося климата, для устойчивой работы АПК в Беларуси уже с двухтысячных годов применяются разработанные учеными системы адаптивного земледелия для каждого региона. Результат вложенных в аграрный сектор Беларуси капиталов налицо, отметил Михаил Русый. И своим успешным опытом наша страна готова делиться с партнерами.