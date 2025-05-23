76 стран и 17 международных организаций приняли участие в XI Невском экологическом конгрессе

Время подтверждает правильность выбранной Беларусью стратегии обеспечения продбезопасности. Вопрос самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией, а также современные вызовы, с которыми сталкиваются государства, рассмотрели парламентарии и представители национальных профильных министерств на полях XI Невского экологического конгресса. К диалогу подключились участники из 76 стран и 17 международных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году продовольственная безопасность остается одной из критических мировых проблем, на которую влияет целый ряд факторов: конфликты, климат, замедление роста глобальной экономики. Однако Беларусь сумела справиться со всеми сложностями. Сегодня уровень нашего самообеспечения по основным группам продовольствия превышает 100 %. По данному показателю мы занимаем лидирующие позиции среди стран ЕАЭС. А по производству некоторых позиций сельхозпродукции на душу населения опережаем и страны Содружества. Сегодня мы не только полностью обеспечиваем свою продбезопасность, но и делимся с другими странами, отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики.