Лазуткин: всё, что делается в Беларуси, – очень дёшево, в этом фишка нашего государства

Андрей Лазуткин, политолог:

Используя маленькие ресурсы и большой административный аппарат, который здесь есть, сделать, чтобы было все нормально за небольшую стоимость. В этом фишка нашего государства. Все, что делается, оно делается очень дешево. Можно спорить, где-то меньше эффективность, где-то больше, но оно все не требует огромных вливаний денег. Потому что на Западе это все ставится на рельсы какой-то коммерции. Если, повторюсь, мы будем зарабатывать еще и на мусоре каком-то, как это делают в странах третьего мира, посмотрите, например, тоже в YouTube есть видео такое, свалка микроэлектроники в Гане. То есть это в Африке самое большое место, где люди отжигают провод. Чтобы сдать медь, вот кто знает, надо не просто своровать какой-то кабель в бухте, надо еще его сжечь. Это поливается бензинчиком, например, потом поджигается, и после отжига кабель можно сдать на медь. Так вот там целая такая огромная свалка, где негритята, дети и взрослые занимаются отжигом вот этой самой меди, которая там из компьютеров еще откуда-то с плат. Она вся потом перерабатывается, и это, ну, наверное, самое грязное место в Африке. То есть, если рынок у нас занимается мусором, он занимается им вот так. Но если государство занимается, надо показать хороший пример. Об этом совещание.

«Бардак полный». Лукашенко поделился впечатлениями от увиденного под Минском. Подробности.