Лукашенко об экологических нормах и требованиях: иногда они нелогичные и излишне жёсткие

Вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания. 20 мая во Дворце Независимости члены правительства. Центральная тема – обращение с отходами и использование вторичных материальных ресурсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На поверхности также вопрос контейнерного сбора коммунальных отходов. Дачники и жители малых городов порой просто не знают, куда выбросить ненужное, что приводит к возникновению стихийных свалок. Это проблема местной власти, подчеркнул глава государства. Впрочем, не стоит забывать про ответственность населения за порядок на своей земле. Хотя и здесь не без нюансов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Масса вопросов у населения и организаций к экологическим нормам и требованиям. Другая сторона медали: иногда они нелогичные и излишне жесткие. А кто контролирует наших экологов?
Почему старая ферма, допустим, не представляет экологической угрозы, но стоит ее снести – сразу становится огромной проблемой захоронить отходы или подсыпать ими сельскую дорогу? Если мы измельчаем этот бетон, металл и так далее. Все было нормально, пока стояла там ферма заброшенная, бурьяном заросшая, а дорогу сделали – это вредно.
С другой стороны, какие предложения есть у правительства по мерам ответственности за объективные нарушения правил благоустройства и порядка на земле? Для граждан это, например, неокошенные участки, завалившиеся заборы, мусор на приусадебной территории и тому подобное.
Смотрите, ребята, чтобы у нас не было неприятного разговора к новому году. Вы знаете, я человек подвижный. Я объехал в субботу целый день все деревни севера нашего Минского района. Смотрю поля, как вы там хозяйствуете. Бардак полный!
Что касается цифр. За 2024 год накопилось 60 миллионов тонн отходов. 56 миллионов тонн – промышленные, из них 70 % – те, что образуются в результате деятельности Гомельского химзавода и «Беларуськалия». У Министерства природы есть предложение, как извлечь выгоду, в том числе экономическую.
Подробности – в следующем выпуске.