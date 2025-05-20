Лукашенко об экологических нормах и требованиях: иногда они нелогичные и излишне жёсткие

На поверхности также вопрос контейнерного сбора коммунальных отходов. Дачники и жители малых городов порой просто не знают, куда выбросить ненужное, что приводит к возникновению стихийных свалок. Это проблема местной власти, подчеркнул глава государства. Впрочем, не стоит забывать про ответственность населения за порядок на своей земле. Хотя и здесь не без нюансов.

Вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания. 20 мая во Дворце Независимости члены правительства. Центральная тема – обращение с отходами и использование вторичных материальных ресурсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Масса вопросов у населения и организаций к экологическим нормам и требованиям. Другая сторона медали: иногда они нелогичные и излишне жесткие. А кто контролирует наших экологов?

Почему старая ферма, допустим, не представляет экологической угрозы, но стоит ее снести – сразу становится огромной проблемой захоронить отходы или подсыпать ими сельскую дорогу? Если мы измельчаем этот бетон, металл и так далее. Все было нормально, пока стояла там ферма заброшенная, бурьяном заросшая, а дорогу сделали – это вредно.

С другой стороны, какие предложения есть у правительства по мерам ответственности за объективные нарушения правил благоустройства и порядка на земле? Для граждан это, например, неокошенные участки, завалившиеся заборы, мусор на приусадебной территории и тому подобное.

Смотрите, ребята, чтобы у нас не было неприятного разговора к новому году. Вы знаете, я человек подвижный. Я объехал в субботу целый день все деревни севера нашего Минского района. Смотрю поля, как вы там хозяйствуете. Бардак полный!