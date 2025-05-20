Министр природы рассказал, как можно извлечь выгоду из отходов промышленного производства

Вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания. 20 мая во Дворце Независимости члены правительства. Центральная тема – обращение с отходами и использование вторичных материальных ресурсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

В одной тонне фосфогипсов находится, если ее разложить по килограммам, порядка 80-84 килограммов искусственного гипса, который сегодня производится в Российской Федерации, который по своим характеристикам где-то даже лучше, чем природный. Далее. Порядка 12-14 % – это отходы, которые образуются в результате производства, и менее половины процента – это та продукция, которая сегодня успешно производится в Российской Федерации. С учетом этого у меня предложение, чтобы все-таки наша Академия наук изучила этот опыт и в случае необходимости, возможно, его реализовать на практике через строительство соответствующих линий на базе Гомельского химического завода. Потенциал экспорта гораздо выше. Если взять рынок в целом редкоземельных металлов по миру, Китай, понятно, 40 %, держит фактически весь рынок, 1-2 % – это Российская Федерация. Мне кажется, есть ниши и для Республики Беларусь.

Сегодня существует несколько стратегий по обращению с отходами. Их нужно аккумулировать и выработать единый подход – такое поручение дал глава государства. Документ уже разработан, проходит общественное обсуждение. Что касается единого регулятора, им назначен заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. Одна из первостепенных задач для улучшения ситуации – строительство мусороперерабатывающих заводов в областных городах. Так, к концу пятилетки стоит задача – вторично использовать до 64 % коммунальных отходов. Показатель за 2024 год – порядка 40 %.