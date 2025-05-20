В Беларуси определись с единым регулятором в сфере обращения с отходами

Во Дворце Независимости 20 мая тема номер один – вторичные ресурсы. Как отметил Президент, это наше «второе золото» и резерв роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важно пояснить, сегодня нет ни одного ведомства, которое бы контролировало переработку и обращение с отходами. Эта обязанность поделена между Минприроды и ЖКХ. Первые отвечают за промышленные, вторые за бытовые. Очевидно, так дальше быть не может и решение нужно принимать. Спойлер, приняли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это же наши ресурсы. И это так грязь, которая засоряет природу. Так надо эту грязь взять, переработать и сделать ресурсами. Ну, я неправильно понимаю? Правильно. Так чего мы будем до 2040 года в грязи телепаться?

– 90 % – это задача к 2040 году, а, каждый год у нас будут индикаторы, показатели.

– Так у нас уже 60?! Ну так и 90 будет.

– Нет, мы не выполняем те показатели, которые должны быть достигнуты в 2025 году.

– А ты думаешь, к 2040-му кто-то будет выполнять?

– Нет, конечно.

– Сменится правительство не один раз, сменится Президент. Вы думаете, кто-то этим будет заниматься? Никто не будет.

– Более того, и мощности у нас не загружены до конца. Они используются где-то на 70 %, чуть больше. Выяснили, что регулировать работу теперь будет Минприроды. Как быстро они смогут исправить ситуацию – вопрос, на который ответ нужно найти как можно скорее.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Первая составляющая – это все-таки работа с гражданами. Сегодня у наших граждан, мне кажется, особо нет проблем, чтобы предложить им разделять отходы. И большинство из них это делает. Вопросы, которые сегодня связаны с перевозкой, установкой необходимого количества контейнера – это тоже вопросы, которые, в принципе, решаемы. Но сегодня вопрос в том, что недостаточно линий для сортировки. Видим, что сегодня вторичные материальные ресурсы захораниваются. Сегодня недостаточно эффективно и где-то с определенными нарушениями эксплуатируются действующие полигоны, которые, кстати, находятся в компетенции местных исполнительных и распорядительных органов, которые тоже должны принимать определенные меры воздействия.