В Беларуси определись с единым регулятором в сфере обращения с отходами
Во Дворце Независимости 20 мая тема номер один – вторичные ресурсы. Как отметил Президент, это наше «второе золото» и резерв роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно пояснить, сегодня нет ни одного ведомства, которое бы контролировало переработку и обращение с отходами. Эта обязанность поделена между Минприроды и ЖКХ. Первые отвечают за промышленные, вторые за бытовые. Очевидно, так дальше быть не может и решение нужно принимать. Спойлер, приняли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это же наши ресурсы. И это так грязь, которая засоряет природу. Так надо эту грязь взять, переработать и сделать ресурсами. Ну, я неправильно понимаю? Правильно. Так чего мы будем до 2040 года в грязи телепаться?
– 90 % – это задача к 2040 году, а, каждый год у нас будут индикаторы, показатели.
– Так у нас уже 60?! Ну так и 90 будет.
– Нет, мы не выполняем те показатели, которые должны быть достигнуты в 2025 году.
– А ты думаешь, к 2040-му кто-то будет выполнять?
– Нет, конечно.
– Сменится правительство не один раз, сменится Президент. Вы думаете, кто-то этим будет заниматься? Никто не будет.
– Более того, и мощности у нас не загружены до конца. Они используются где-то на 70 %, чуть больше.
Выяснили, что регулировать работу теперь будет Минприроды. Как быстро они смогут исправить ситуацию – вопрос, на который ответ нужно найти как можно скорее.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Первая составляющая – это все-таки работа с гражданами. Сегодня у наших граждан, мне кажется, особо нет проблем, чтобы предложить им разделять отходы. И большинство из них это делает. Вопросы, которые сегодня связаны с перевозкой, установкой необходимого количества контейнера – это тоже вопросы, которые, в принципе, решаемы.
Но сегодня вопрос в том, что недостаточно линий для сортировки. Видим, что сегодня вторичные материальные ресурсы захораниваются. Сегодня недостаточно эффективно и где-то с определенными нарушениями эксплуатируются действующие полигоны, которые, кстати, находятся в компетенции местных исполнительных и распорядительных органов, которые тоже должны принимать определенные меры воздействия.
Конечно, куда привычнее Минприроды заниматься промышленными отходами. Тем более что, кроме двух видов, вторично перерабатывают 90 %! Исключение – отходы «Беларуськалия», те самые горы, 1 миллиард 300 тысяч тонн, и результаты деятельности Гомельского химзавода. С последним, кажется, уже придумали, что делать.
Министр природы рассказал, как можно извлечь выгоду из отходов промышленного производства.