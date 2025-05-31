Минский СКА в 11-й раз в своей истории выиграл чемпионат Беларуси по гандболу

В золотой серии «армейцы» обыграли «Мешков Брест». И здесь на определение лучшего потребовалось максимальное количество встреч. Решающий поединок прошел в городе над Бугом. Обе команды были решительно настроены на успех. Правда, на перерыв в роли лидеров уходили хозяева, они обеспечили себе преимущество в два мяча, но во второй половине подопечные Дмитрия Никуленкова сумели нивелировать отставание и вырвали победу с результатом 29:27. Столичная дружина стала чемпионом впервые с 2002 года, этот титул стал 11-м.

Бронзовым призером национального первенства стал «Машека» из Могилева. Сегодня, 31 мая, на домашней площадке в пятом матче серии за третье место они обыграли дебютанта элитного дивизиона – Минский областной гандбольный клуб. Причем с разницей в два мяча – 34:32 (в овертайме). Могилевчане проиграли две стартовые встречи бронзовой серии, но потом сумели выиграть три поединка подряд. Это четвертая бронза «Машеки».