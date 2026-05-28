Новости по тегу #Дмитрий Захаров

Эксперты в Минске обсуждают вопросы цифровизации аудиторской деятельности, использования IT-технологий и искусственного интеллекта.
Более 300 экспертов из 18 стран будут искать ответы на ключевые вызовы современности – от новых схем легализации «серых» доходов до способов блокировки финансирования терроризма.
В Беларуси продолжают фиксировать новые схемы кибермошенников. Они предлагают съездить в Россию и оформить несколько платежных карт за вознаграждение. После аферисты используют данные счетов для нелегальных целей.
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