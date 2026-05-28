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Новости по тегу #Дмитрий Захаров

В Минске проходит международный семинар государств-членов ШОС
28 мая 2026 14:10

В Минске проходит международный семинар государств-членов ШОС

Пленарная неделя ЕАГ по противодействию отмывания преступных доходов открылась в Минске
24 ноября 2025 10:45

Пленарная неделя ЕАГ по противодействию отмывания преступных доходов открылась в Минске

Реальный срок вместо лёгкого заработка! Что грозит за продажу реквизитов банковских карт?
16 мая 2025 19:10

Реальный срок вместо лёгкого заработка! Что грозит за продажу реквизитов банковских карт?

Гендиректор МАЗа: сервис – это, наверное, ключевой элемент в реализации техники
18 июля 2021 18:09

Гендиректор МАЗа: сервис – это, наверное, ключевой элемент в реализации техники

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой
24 апреля 2020 17:28

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой

Дежурят круглосуточно в полевом пункте. В Борисове машины скорой помощи дезинфицируют военные
24 апреля 2020 14:57

Дежурят круглосуточно в полевом пункте. В Борисове машины скорой помощи дезинфицируют военные

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет
05 марта 2020 09:33

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет

Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики
24 сентября 2018 18:07

Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

Заброшенные стройки: чем опасны и кто должен отвечать за охрану? Разбираемся вместе
29 августа 2018 20:30

Заброшенные стройки: чем опасны и кто должен отвечать за охрану? Разбираемся вместе