Заброшенные стройки: чем опасны и кто должен отвечать за охрану? Разбираемся вместе

Новости Беларуси. Поводом для следующего сюжета послужил звонок на горячую линию СТВ. Жители Сухарево в Минске просят усилить охрану заброшенного паркинга, территория которого находится в открытом доступе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Недострой» стал местом ночлега асоциальных граждан и опасных развлечений для детей. Подростки собираются на крыше здания, порой рискуя собственной жизнью. Продолжит корреспондент Дмитрий Боярович.

Олег Сидоревич:

Здесь сквозное отверстие до подвального этажа. Я так понимаю, даже с камерой страшновато подходить посмотреть. А здесь торчат куски арматуры. Недостроенный паркинг в Сухарево пестрит торчащей арматурой, дырами в бетоне и открытыми шахтами лифта.

Олег Сидоревич:

Объект не то, что повышенной опасности, это… я не знаю, как это назвать. Внутри и снаружи стройки разбросан технический мусор. Но главное – и самое опасное – другое: объект никак не охраняется.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Ограждения у этой заброшенной стройки есть, мягко говоря, не везде. И если через достаточно высокий забор перепрыгнуть сложно, то через распахнутые ворота зайти сюда может кто угодно.

Именно так делают дети: паркинг давно стал местом их развлечений. Об этом знает едва ли не каждый житель ближайших домов. Которые, как и детский сад со школой, находятся в десятках метров от объекта.

Вон, прямо наверх залазят и держатся. Маленькие дети. Я кричала: «Что вы делаете!» Они же наткнуться могут – там посмотрите, какие прутья-то.

Увидеть здесь детей можно каждый день. Даже утром наша съемочная группа встретила подростков, разгуливающих по этажам.

– Не боитесь? Тут дыры сквозные, арматура торчит.

– Ну и что страшного?

– Что делаете тут?

– Гуляем.

– Костром пахнет.

Строительство этого паркинга имеет многолетнюю предысторию. Предписания по приостановке работ выдавала районная власть. Сейчас же и генподрядчик, и заказчик объекта проходят процедуру банкротства. Денис Мариняко, заместитель начальника отдела администрации Фрунзенского района Минска:

Ежедневно с утра коммунальными службами района проводится осмотр данного объекта и ограничивается доступ. В свою очередь сотрудниками РУВД Фрунзенского района организовано патрулирование в вечернее время. Но вместе с тем действительно есть проблемы с ограничением доступа – все равно людей как-то тянет к этому объекту.

Управляющий организацией заказчика от личной беседы с журналистами СТВ отказался. На вопрос – обезопасят ли объект – представитель гаражного кооператива ответил по телефону.

Алексей Шило, антикризисный управляющий ГСПК «Жилищник-21»:

На сегодняшний день мы разобрались с ограничением по счетам. В планах стоит до 1 октября ввести охрану на объекте.

А вот это здание в спальном районе Могилева – не лучше. Стройку гребного канала здесь остановили еще 6 лет назад. Теперь к объекту и подходить опасно: стены деформированы, окна разбиты, на крыше растет трава.

Дмитрий Захаров, начальник управления КГК по Могилевской области:

Он давно уже находится в поле зрения Комитета государственного контроля. Мы его обследовали, видели многочисленные недостатки. Внесли предложения по сохранности этого объекта и по определению дальнейшей судьбы.

Объект, на котором остановились работы, должен быть законсервирован. Отсутствие этого – потенциально опасное нарушение норм.

Артем Юшкевич, начальник управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Процедура консервации – это тоже строительная деятельность, на которую тоже должна быть разработана соответствующая документация, предусмотрены все необходимые мероприятия по недопущению проникновения туда третьих лиц.