Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет

Программа «Взгляд» впервые вышла на экраны осенью 1987 года. Она сразу же стала популярной среди зрителей, потому что выделялась среди всего того, что показывали по телевизору.

Первыми ведущими «Взгляда» были Влад Листьев, Дмитрий Захаров, Александр Любимов и Олег Вакуловский. Последний недолго был ведущим, вскоре его заменил Александр Политковский.