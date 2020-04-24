Дежурят круглосуточно в полевом пункте. В Борисове машины скорой помощи дезинфицируют военные

Личный состав обрабатывает машины скорой помощи, бригады которых работают с пациентами с подозрением на СOVID-19, а также с теми, кто находится на самоизоляции. Это позволяет врачам не тратить время на процедуру, которую ранее они проводили сами.

Новости Беларуси. Вооруженные Силы развернули полевой пункт дезинфекции у Борисовской районной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начал работу сегодня, 24 апреля.

В арсенале расчетов – растворы, закупленные специально. Ими дезинфицируют автомобили снаружи и внутри. Военные дежурят круглосуточно. Здесь же организован их быт. Пункт дезинфекции будет работать в Борисове до 15 мая.

Дмитрий Захаров, начальник службы северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси: В настоящее момент здесь работает подразделение биологической защиты оперативного командования. Оно обеспечено всем необходимым, средствами защиты органов дыхания, кожи. Получены более современные средства защиты, респираторы 2 и 3 класса защиты.

Павел Хатько, главный врач УЗ «Борисовская больница № 2»:

Мы попросили военных помочь нам в этой ситуации – в организации круглосуточного поста обработки. Они любезно согласились, потому что машин достаточно большое количество. В сутки на две больницы в среднем приезжает до 40-50 машин. Каждую нужно обрабатывать соответствующим образом для предотвращения распространения инфекции.

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Добавим, медики Борисова сотрудничают с коллегами из Военного госпиталя. Так, оттуда в больницы города поступили кислородно-ингаляционные станции. Оборудование помогает предотвратить использование аппаратов ИВЛ.