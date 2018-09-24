Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

Новости Беларуси. Госконтроль выявил серьёзные нарушения в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претензии в основном к необоснованному завышению себестоимости электроэнергии. Есть проблемы и с промедлением с модернизацией тепловых сетей. Как показала масштабная проверка отрасли, средства, рассчитанные на ремонт изношенных конструкций, используют не по назначению. Так почему деньги уходят в трубу, выясняла Оксана Семашко.



Проблема нерационального использования технической воды всплыла на поверхность в Могилеве. Так, в отопительной системе за год было израсходовано в десятки раз больше, чем положено. Итог – убытки в миллион рублей и, соответственно, потяжелевшие «жировки» могилевчан. Эксперты уверяют, может спасти ситуацию модернизация системы теплоснабжения.

Дмитрий Захаров, начальник управления Комитета государственного контроля Могилёвской области:

Соответствующие затраты увеличивают себестоимость производства тепловой энергии. Основная причина – несовершенство методики расчёта потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения, которая позволяет допускать предприятию почти полтора миллиона кубических метров потерь воды в теплосистеме, что в 22 раза больше объёма самой системы.

Как выяснили в КГК, с модернизацией тепловых сетей у нас не торопятся. Всё ссылаются на недостаточное финансирование. Так, например, только в Минске около полутора тысяч километров труб – в плачевном состоянии. Если б заменили вовремя, то сэкономили свыше 40 миллионов рублей, а людям удешевили стоимость ЖКУ.

Оксана Семашко, СТВ:

А это те самые предизолированные трубы. Так называемая «труба в трубе» готова прослужить, как минимум, полвека. А главное – сэкономить ресурсы, деньги и нервы минчан.

Ведь особо остро стоит проблема отключения горячей воды зимой. Но, как показала масштабная проверка, деньги, рассчитанные на ремонт изношенных конструкций, используют не по назначению. Так, в центре Минска, «Белэнерго» без надобности возвело себе офисную многоэтажку. Цена шика и блеска – 9 миллионов долларов.

Сергей Лагун, заместитель начальника Главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:

Следует отметить, что с 50-ых годов аппарат управления ГПО «Белэнерго» размещается в здании по улице Карла Маркса, в котором они полностью оснащены необходимым оборудованием. Руководством никаких внятных объяснений о необходимости переезда в новое здание представлено проверяющим не было.



Кроме того, энергетики погрязли в убытках из-за привлечения частников к ремонту систем теплоснабжения. И всё это при наличии собственной специализированной службы. Вызвало подозрение также мытарство при закупке материалов. Если бы не привозили из-за рубежа, то обошлось в два с половиной раза дешевле.