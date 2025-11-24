Пленарная неделя ЕАГ по противодействию отмывания преступных доходов открылась в Минске

В Минске стартовал масштабный международный форум, итоги которого определят финансовую безопасность региона на годы вперед. Сегодня, 24 ноября, открылась пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмывания преступных доходов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 300 экспертов из 18 стран будут искать ответы на ключевые вызовы современности – от новых схем легализации «серых» доходов до способов блокировки финансирования терроризма. Сегодня к работе приступили технические группы. Специалисты обсуждают типологии преступлений, вопросы взаимных оценок и правового регулирования, а также программы технической помощи. Основная цель – выработка единых подходов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:

Каждый из нас в прессе читает о различных финансовых махинациях, злоупотреблениях, кибермошенничестве. Это все из сферы отмывания денег. Потому что преступники, как правило, используют финансовые институты для того, чтобы на своих преступлениях максимально заработать. Поэтому для того, чтобы эффективно бороться с любыми проявлениями финансового зла, конечно же, необходима консолидированная позиция всех госорганов, всех организаций, которые входят в национальные антиотмывочные системы, а также всех сопредельных стран.

Центральным событием недели станет пленарное заседание, которое пройдет 27-28 ноября. На нем обсудят выполнение странами рекомендаций группы по борьбе с отмыванием денег. Беларусь в 2019 году успешно прошла оценку законодательства и соответствия международным стандартам мер по противодействию наиболее значимым рискам отмывания денег и финансированию терроризма, получив высокие рейтинги. Следующая проверка нашей страны запланирована на 2027 год.