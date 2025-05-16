Реальный срок вместо лёгкого заработка! Что грозит за продажу реквизитов банковских карт?

В Беларуси продолжают фиксировать новые схемы кибермошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предлагают съездить в Россию и оформить несколько платежных карт за вознаграждение. После аферисты используют данные счетов для нелегальных целей. Такой легкий заработок с «пластика» может обернуться реальным сроком.

Легендарная повесть, в которой мошенники обещают герою легко обогатиться, не прикладывая никаких усилий. Правда, такое бывает лишь в сказках. Буратино для этого закапывал монеты, сегодня его последователи отправляются в банки и заводят там карточки, реквизиты которых потом продают жуликам.

Мне срочно нужны были деньги, в объявлении предлагалось купить банковскую карту и абонентский номер оператора, за что мне обещали заплатить 100 рублей. Я даже не догадывался, что совершаю преступление. Просто хотел быстро заработать.

Вячеслав из Минска по понятным причинам предпочел остаться инкогнито. Он в числе тех, кто повелся на предложение о быстром заработке. Их, к несчастью, в интернете много. Звучит заманчиво – всего-то оформить пару карточек, и деньги уже у тебя в руках. Правда, то, что такое несложное действо грозит не быстрым заработком, а не менее стремительной ответственностью перед законом, мошенники умалчивают.