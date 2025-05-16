Реальный срок вместо лёгкого заработка! Что грозит за продажу реквизитов банковских карт?
В Беларуси продолжают фиксировать новые схемы кибермошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предлагают съездить в Россию и оформить несколько платежных карт за вознаграждение. После аферисты используют данные счетов для нелегальных целей. Такой легкий заработок с «пластика» может обернуться реальным сроком.
Как не стать соучастником преступления – в материале Влады Родовской.
Легендарная повесть, в которой мошенники обещают герою легко обогатиться, не прикладывая никаких усилий. Правда, такое бывает лишь в сказках. Буратино для этого закапывал монеты, сегодня его последователи отправляются в банки и заводят там карточки, реквизиты которых потом продают жуликам.
Мне срочно нужны были деньги, в объявлении предлагалось купить банковскую карту и абонентский номер оператора, за что мне обещали заплатить 100 рублей. Я даже не догадывался, что совершаю преступление. Просто хотел быстро заработать.
Вячеслав из Минска по понятным причинам предпочел остаться инкогнито. Он в числе тех, кто повелся на предложение о быстром заработке. Их, к несчастью, в интернете много. Звучит заманчиво – всего-то оформить пару карточек, и деньги уже у тебя в руках. Правда, то, что такое несложное действо грозит не быстрым заработком, а не менее стремительной ответственностью перед законом, мошенники умалчивают.
Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси:
Впоследствии на этих счетах, аккаунтах проводятся различные финансовые операции с признаками террористической деятельности, наркотрафика, любых других противоправных схем.
Участников в аферах с банковскими карточками называют дропами. Простым языком – подставные лица. Низшее звено в иерархии интернет-мошенников. Благодаря открытым счетам чужими руками аферисты выводят преступный доход. Сами же остаются в тени.
Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Человек, предоставивший свои реквизиты для этой операции, становится соучастником преступления. В связи с этим призываем: никому, никогда, ни под каким предлогом не передавайте свои персональные данные. Не верьте заверениям, будто несложный бизнес на оформлении банковских карт – это безопасное и абсолютно легальное занятие.
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