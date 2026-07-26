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Новости по тегу #Дмитрий Толкачев

Маршрут на 226 километров! В столице продолжаются соревнования Минского триатлона
26 июля 2026 08:15

Маршрут на 226 километров! В столице продолжаются соревнования Минского триатлона

Более 3 тысяч человек примут участие в Международном минском триатлоне-2026
22 июля 2026 17:29

Более 3 тысяч человек примут участие в Международном минском триатлоне-2026

«Международный Минский триатлон-2026» – какие новшества ожидают участников фестиваля
21 июля 2026 11:14

«Международный Минский триатлон-2026» – какие новшества ожидают участников фестиваля

Женский забег и афтерпати! Узнали, что подготовили к 8-му «Международному Минскому триатлону»
29 июля 2025 08:53

Женский забег и афтерпати! Узнали, что подготовили к 8-му «Международному Минскому триатлону»

Председатель Белорусской федерации триатлона: по мнению участников, у нас лучший велоэтап в Европе
04 августа 2024 10:42

Председатель Белорусской федерации триатлона: по мнению участников, у нас лучший велоэтап в Европе

Председатель БФТ: старт действительно международный, более тысячи участников
30 июля 2023 11:58

Председатель БФТ: старт действительно международный, более тысячи участников

«Фестиваль человеческих возможностей». Какие дистанции предусмотрены на «Минском триатлоне – 2022»?
22 июля 2022 20:43

«Фестиваль человеческих возможностей». Какие дистанции предусмотрены на «Минском триатлоне – 2022»?

Дмитрий Толкачёв: нужно дать национальной команде по треку шоссейную практику
12 января 2021 21:14

Дмитрий Толкачёв: нужно дать национальной команде по треку шоссейную практику

Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут
30 июля 2020 20:30

Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут

Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»
07 февраля 2020 21:39

Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»

Трёх подростков, которые сбежали из могилёвского СПТУ, обнаружили на стройке в Москве
09 сентября 2018 13:31

Трёх подростков, которые сбежали из могилёвского СПТУ, обнаружили на стройке в Москве

«Доказать, на что организм способен». Белорусы рассказывают, почему решили принять участие в турнире по триатлону
25 июля 2018 09:31

«Доказать, на что организм способен». Белорусы рассказывают, почему решили принять участие в турнире по триатлону