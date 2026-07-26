Новости по тегу #Дмитрий Толкачев

Такую дистанцию невозможно преодолеть неподготовленному человеку, ведь только велосипедная трасса занимает 180 километров. Атлеты стартовали в 6 утра, успели проплыть и находятся на дистанции велоэтапа, далее их ждет заключительная стадия – беговая.
Вот уже 9 год кряду для всех желающих организован один из самых захватывающих стартов страны. На этот раз участие в соревнованиях примут представители 13 стран.
Тяжело сразу освоить три вида спорта – плавание, велосипед, бег. Поэтому мы решили проводить соревнования по нескольким видам спорта, которые являются составляющими триатлона.
«В этом году мы значительно выросли. Количество участников более чем на 50 % превышает прошлый год», – отметил Дмитрий Толкачев.
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