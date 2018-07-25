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«Доказать, на что организм способен». Белорусы рассказывают, почему решили принять участие в турнире по триатлону

25 июля 2018 09:31
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В воскресенье на Минском море состоялся турнир по триатлону. Мероприятие, принять участие в котором, изъявили желание 500 белорусских атлетов. 

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор соревнований, тренер национальной сборной Республики Беларусь по триатлону – Дмитрий Толкачёв, а также призёры соревнования –  абсолютный победитель Минского турнира по триатлону среди мужчин – Максим Гребенчук и серебряный призёр в абсолютном зачете среди женщин – Валентина Зеленкевич.  

«Доказать, на что организм способен». Белорусы рассказывают, почему решили принять участие в турнире по триатлону-1

Из каких стран спортсмены принимали участие в турнире по триатлону? Какие дисциплины в себя включает триатлон? Почему решили принять участие в турнире? Какие трудности пришлось пройти?

Узнаете, посмотрев видеоматериал.   

# Белорусские спортсмены # Дмитрий Толкачев # Максим Гребенчук # Валентина Зеленкевич # Фотофакт

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