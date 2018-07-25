«Доказать, на что организм способен». Белорусы рассказывают, почему решили принять участие в турнире по триатлону

В воскресенье на Минском море состоялся турнир по триатлону. Мероприятие, принять участие в котором, изъявили желание 500 белорусских атлетов.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор соревнований, тренер национальной сборной Республики Беларусь по триатлону – Дмитрий Толкачёв, а также призёры соревнования – абсолютный победитель Минского турнира по триатлону среди мужчин – Максим Гребенчук и серебряный призёр в абсолютном зачете среди женщин – Валентина Зеленкевич.