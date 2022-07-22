«Фестиваль человеческих возможностей». Какие дистанции предусмотрены на «Минском триатлоне – 2022»?

Новости Беларуси. Минск в ожидании большого праздника триатлона. Уже в следующее воскресенье, 31 июля 2022 года, наша столица примет крупнейший старт белорусского сезона. Организаторы ожидают до 1 500 участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дистанция минского триатлона будет вдвое короче классической. Сначала спортсмены преодолеют 1 900 метров вплавь, проедут 90 километров на велосипеде и затем пробегут 21 километр. Классических айронменов, которые соревнуются на полноценных дистанциях, даже в мире сравнительно немного. А вот желающих бросить вызов самому себе и испытать себя на прочность в более легких условиях – хоть отбавляй. Поэтому решили ограничиться полумарафонским маршрутом. Но для начинающих есть дистанции и покороче. Важно показать – триатлон под силу каждому.

Дмитрий Толкачев, главный судья соревнований:

Все больше людей хотят попробовать такое испытание. Эта полная дистанция Ironman считается одним из самых тяжелых испытаний на планете. Поэтому каждый хочет прикоснуться к данному мероприятию, данной дистанции. Вы видите, что мы проводим три дистанции и делим их – 1/2, 1/4, 1/8. Уже на конференции шутили, что было бы неплохо начать с какой-то 1/20.

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Это настоящий праздник. Потому что, во-первых, предусмотрены различные состязания среди детей, женский забег и эстафеты. Поэтому это будет фестиваль человеческих возможностей, здоровья, хорошего настроения.