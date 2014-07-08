Международные соревнования по триатлону прошли на Минском море. Победу одержал белорус Никита Григорьев

Новости Беларуси. На выходных на Минском море было весело. Помимо многочисленных отдыхающих, которых капризная белорусская погода наконец-то порадовала солнцем и теплом, на живописных берегах собрались три сотни атлетов из Беларуси, Литвы, России и Украины, а также их преданные болельщики. Собрались не просто так, а для участия в соревнованиях по триатлону.

Конечно, так было не всегда. Еще пять лет назад, когда соревнования проходили впервые, в них участвовали всего пять спортсменов. А в 2014 году регистрацию даже пришлось прервать досрочно. Желающих меряться силами и выносливостью оказалось так много, что их не смогла вместить стартовая поляна, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Толкачев, заместитель председателя Федерации триатлона Беларуси:

На 90% это любители, для которых это соревнование – испытание, чтобы проверить себя, завоевать почетное звание «железного человека», просто ведение здорового образа жизни. Хотя есть среди участников и члены сборной команды Республики Беларусь. Чеховский Никита, Григорьев Никита – это члены сборной команды Беларуси.

В чем секрет такой популярности триатлона сказать сложно. Может, дело в ореоле мужественности, который окружает спортсменов? Где вы еще найдете людей, готовых плыть 4 км в «открытой» воде, ехать на велосипеде 180 км, а затем бежать марафонскую дистанцию. И все это без перерыва.

Организаторы, впрочем, сделали некоторые послабления. Они уменьшили тяжесть испытаний, уполовинив все дистанции. Зато в 2015 году все будет серьезно и ограничений по числу участников также быть не должно.

Дмитрий Толкачев, заместитель председателя Федерации триатлона Беларуси:

Уже есть кое-какие у нас наметки по дистанции. Скорее всего, мы уже в черте Минска на следующий год спланируем. Кроме того, формат сегодняшней дистанции – «полуironman» – половина нашей «железной» классической дистанции. Гости из России, Украины очень настойчиво нам рекомендуют на следующий год сделать формат полной классической дистанции.

Самым «железным» человеком на этот раз стал белорус Никита Григорьев из Витебска. Он более чем на 10 минут опередил финишировавшего вторым украинца Олега Федоренко. Третье место занял россиянин Алексей Барышников.