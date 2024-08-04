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Председатель Белорусской федерации триатлона: по мнению участников, у нас лучший велоэтап в Европе

04 августа 2024 10:42
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Белорусская столица объединила свыше тысячи человек всех возрастов и уровня физической подготовки на международных соревнованиях по триатлону. К нам приехали гости из семи стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Белорусской федерации триатлона: по мнению участников, у нас лучший велоэтап в Европе-1

Это представители Узбекистана Казахстана и даже Китая и Японии. А практически треть от всех участников приходятся на гостей из России. Спортсмены преодолевают несколько дистанций на выбор. В самой сложной необходимо проплыть почти два километра, пробежать 21 километр и проехать на велосипеде по центральным улицам Минска еще 90. Все они ощутили поддержку болельщиков.

Председатель Белорусской федерации триатлона: по мнению участников, у нас лучший велоэтап в Европе-4

Марина Воробей, болельщица соревнований:
Я пришла болеть за мужа. Мы всегда поддерживаем, с такими табличками, у нас есть колокольчик, всегда следим за всеми его достижениями.

Председатель Белорусской федерации триатлона: по мнению участников, у нас лучший велоэтап в Европе-7

Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона:
Велосипедный этап по двум центральным проспектам столицы – это шедевр, который сложно повторить. По мнению участников, которые стартовали на многих международных соревнованиях, у нас лучший велоэтап в Европе. Мы едем по всем историческим местам Минска, проезжаем все ключевые спортивные объекты.

Председатель Белорусской федерации триатлона: по мнению участников, у нас лучший велоэтап в Европе-10

Отметим, организаторы детально позаботились о комфорте для спортсменов и болельщиков. Подготовили им легкие перекусы и полноценные обеды. В меню солдатская каша, мороженое, сезонные фрукты и прохладительные напитки.

# Спортивные соревнования # Дмитрий Толкачев

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