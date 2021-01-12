Дмитрий Толкачёв: нужно дать национальной команде по треку шоссейную практику

Новости Беларуси. В новом сезоне на международных велошоссейных гонках Беларусь будут представлять сразу три команды. К «Минску» и «Фереи» присоединится новосозданный BELAZ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Каждый должен осознавать, чего он хочет добиться». Представлена новая велосипедная команда BELAZ

Отметим, что шоссейные гонки для белорусских велосипедистов являются комплексной подготовкой к Олимпийским играм и в трековом направлении.