Трёх подростков, которые сбежали из могилёвского СПТУ, обнаружили на стройке в Москве

Новости Беларуси. Сбежавших 30 августа учащихся могилёвского СПТУ обнаружили на стройке в Москве. Несовершеннолетних вернули в спецучилище.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, во время проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители заметили, что след беглецов ведёт в Москву. Белорусские милиционеры попросили своих коллег из России помочь с поисками.

8 сентября трёх подростков задержали на одной из московских строек, там парни устроились подсобными рабочими. После задержания несовершеннолетних передали работникам могилёвского СПТУ.

В день своего побега учащиеся находились на территории подросткового лагеря «Возрождение» при Могилёвской епархии Мстиславского района. Оттуда подростки ушли и направились в Россию, чтобы скрыться от правоохранителей и уклониться от обучения в спецучреждении.