Председатель БФТ: старт действительно международный, более тысячи участников

Новости Беларуси. Более тысячи человек из восьми стран принимают участие в масштабном празднике спорта – Минском триатлоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У спортсменов три дистанции на выбор. Самые опытные и выносливые преодолели 1900 м вплавь, 90 км на велосипеде и еще 21 км бегом. Маршрут проходил по главным улицам города.