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Председатель БФТ: старт действительно международный, более тысячи участников

30 июля 2023 11:58
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Новости Беларуси. Более тысячи человек из восьми стран принимают участие в масштабном празднике спорта – Минском триатлоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У спортсменов три дистанции на выбор. Самые опытные и выносливые преодолели 1900 м вплавь, 90 км на велосипеде и еще 21 км бегом. Маршрут проходил по главным улицам города.

Председатель БФТ: старт действительно международный, более тысячи участников-1

Отметим, что это по-настоящему семейное мероприятие. Пока уверенные в своих силах участники соревновались в основных дисциплинах, их домочадцы могли проявить себя в тематических забегах для женщин и детей. Минский триатлон проводится уже в шестой раз. И с каждым годом его популярность только растет, особенно среди белорусов.

Председатель БФТ: старт действительно международный, более тысячи участников-4

Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона:
В этом году статус международного триатлон получил. Участвуют 8 стран, кроме белорусов, россиян есть участники из Египта, Бельгии, Азербайджана, США, Украины. Поэтому старт действительно международный, более тысячи участников. В 2021-2022 годах у нас было большое количество участников из России. Уже в этом году пошел баланс в сторону белорусских участников, больше белорусов стартует на нашей основной, длинной, дистанции. Да, это говорит о развитии спорта в стране в целом и триатлона в частности.

Председатель БФТ: старт действительно международный, более тысячи участников-7

В финишном городке для спортсменов и болельщиков организована развлекательная программа. А подведет итог Минского триатлона церемония награждения победителей и призеров.

# Спортивные соревнования # общество # Дмитрий Толкачев # Фотофакт

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