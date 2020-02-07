Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»

Новости Беларуси. Состязания по триатлону Ironman суперпопулярны во всем мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минск уже принимал соревнования в формате 1/8, 1/4 от стандартных норм, где плавание на 3 800 метров, 180 километров гонки на велосипедах и бег на марафонские 42 километра и 195 метров.





Нынешним летом, а гонка запланирована на 21 июня, организаторы существенно расширили программу, дав возможность участникам проверить себя на хаф Ironman. Интерес уже сегодня, за пять месяцев до старта, невероятно высок – зарегистрировались более 900 человек. Всего, как ожидается, участников будет не менее 2000.

Победители и призеры получат не только награды с уникальным дизайном и приличные призовые, но и персонализированную форму – это своеобразное ноу-хау белорусских организаторов.





Антон Дмитриев, организатор Мinsk Triathlon-2020:

Триатлон очень честный вид спорта, в том плане, что в нем не может повести. Если ты не тренировался и не был дисциплинирован, ты не сделаешь гонку, будь то половина Ironman или целиком. А второе, есть обратная пропорция: чем меньше дистанция, тем она более жесткая и темповая. Обычно в таких стартах вы будете видеть короткие дистанции и очень быстрых людей, и наоборот, на более длинных дистанциях – людей, которые стремятся распределить свои силы. Я не думаю, что будет много людей, которые бегут медленно.





Дмитрий Толкачёв, организатор Мinsk Triathlon-2020:

На постсоветском пространстве до этого года проводился только в Эстонии. Мы сами участвовали, я даже дважды был призером. Он был к нам максимально ближайший. Была Польша, Гдыня. И в этом году впервые в России проводится полуайронмен, в Санкт-Петербурге. Две тысячи участников, 15 минут длилась регистрация. В течение 15 минут 2 000 слотов было раскуплено.

Помимо основной гонки, впервые в рамках MINSK TRIATHLON-2020 будет проведен отдельный забег на дистанции 3000 метров для женщин. Не забыли организаторы и о детях.