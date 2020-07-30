Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут

Новости Беларуси. Всего несколько недель осталось до Ironman минского триатлона. Соревнования пройдут 16 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее старт был намечен на 21 июня, однако эпидемиологическая обстановка внесла коррективы. И все же организаторы полностью готовы к мероприятию. Минимальные изменения претерпели лишь маршруты некоторых дистанций.

Дмитрий Толкачев, организатор турнира:

Мероприятие ожидается масштабное. Планируется участие не менее 1 500 спортсменов. На сегодня 1 600 уже зарегистрированы, при этом регистрируется еще больше. Вносит коррективы определенная ситуация, но мы надеемся... У нас в основном, в первую очередь, это белорусские спортсмены. Гости из-за рубежа – это в большей степени российская сторона. Поэтому мы надеемся, что в полном объеме все участники доедут до мероприятия и примут участие.