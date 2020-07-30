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Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут

30 июля 2020 20:30
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Новости Беларуси. Всего несколько недель осталось до Ironman минского триатлона. Соревнования пройдут 16 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут-1

Ранее старт был намечен на 21 июня, однако эпидемиологическая обстановка внесла коррективы. И все же организаторы полностью готовы к мероприятию. Минимальные изменения претерпели лишь маршруты некоторых дистанций.

Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут-4

Дмитрий Толкачев, организатор турнира:
Мероприятие ожидается масштабное. Планируется участие не менее 1 500 спортсменов. На сегодня 1 600 уже зарегистрированы, при этом регистрируется еще больше. Вносит коррективы определенная ситуация, но мы надеемся... У нас в основном, в первую очередь, это белорусские спортсмены. Гости из-за рубежа это в большей степени российская сторона. Поэтому мы надеемся, что в полном объеме все участники доедут до мероприятия и примут участие.

Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут-7

За основу дистанции взята серия соревнований Ironman по триатлону, которая состоит из заплыва на 2,4 мили, заезда на велосипеде по шоссе на 112 миль и забега на 26,2 мили. На минском турнире ожидается пять основных дистанций, главной из которых станет 1/2 Ironman. Также организаторы предусмотрели забег на 500 метров для детей и на 3 километра для женщин.

# Спортивные соревнования # Дмитрий Толкачев # Фотофакт

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