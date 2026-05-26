Нацбанк представил новую банкноту номиналом 200 рублей

Национальный банк презентовал обновленную купюру в 200 рублей с улучшенным защитным комплексом. В обращение она выйдет 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На банкноте факсимиле бывшего главы Нацбанка заменили автографом нынешнего председателя правления Романа Головченко. Также на ней указан 2026 год и нанесено название изображенного здания – Могилевского областного художественного музея имени Масленикова. Новая 200-рублевка станет более износоустойчивой за счет двустороннего лакирования и усиления кромки «айрон фрейм» – это специальная технология по укреплению краев бумажной купюры. Что касается элементов безопасности, то к водяному знаку добавили филигрань, а защитную нить сделали шире и снабдили визуальными эффектами.

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Эта нить – это уникальная краска. Она не просто наклеивается, как акциз. Она встраивается в саму купюру. Ее практически невозможно подделать. Тем более, видите, как она переливается на свету. Раньше это была просто полоса. У нас там было изображено 200 рублей. Никто не обращает внимания, что тоже элемент защиты, видите, вот эти 200. Если присмотреться под увеличительным стеклом, таким хорошим, то вы увидите там определенную аббревиатуру, буквы, орнамент. Это тоже элемент защиты.