В Беларуси ввели в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей

В Беларуси в обращении вводится модернизированная 200-рублевая банкнота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двустороннее лакирование увеличило прочность купюры, а инновационный комплекс надежно оберегает ее от подделки. Расчетные знаки образца 2019 года никуда не исчезнут – они остаются законным платежным средством. Их будут изымать из оборота постепенно, по мере ветшания. По данным Нацбанка, тираж новой 200-рублевки составил 40 миллионов штук.