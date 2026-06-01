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В Беларуси ввели в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей

01 июня 2026 05:47
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В Беларуси в обращении вводится модернизированная 200-рублевая банкнота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ввели в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей-2

Двустороннее лакирование увеличило прочность купюры, а инновационный комплекс надежно оберегает ее от подделки. Расчетные знаки образца 2019 года никуда не исчезнут – они остаются законным платежным средством. Их будут изымать из оборота постепенно, по мере ветшания. По данным Нацбанка, тираж новой 200-рублевки составил 40 миллионов штук.

# Национальный банк Республики Беларусь # Деньги

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