«Белоруснефть» пробурила пять новых скважин в апреле – где

В апреле «Белоруснефть» пробурила пять новых скважин. Больше всего объектов появилось на Речицком месторождении – там ввели три скважины. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на предприятие.

Еще две построены на Северо-Домановичской и Вишанской площадях. Также специалисты Вышкомонтажного управления передали буровикам три новые установки и подготовили четыре площадки для дальнейшего строительства.

«Белоруснефть» работает с 1966 года и занимается разведкой, бурением и добычей нефти как в Беларуси, так и за рубежом.

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