Беларусбанк расширяет ограничения по операциям с картами

Лимиты, которые вводятся с 15 июня 2026 года, будут действовать на переводы в адрес белорусских компаний, которые связаны с азартными играми. Также они коснутся переводов и оплаты покупок за границей.

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Ранее банк установил суточные лимиты для карточек Клуба «Бархат» в размере 600 бел.руб. По иным дебетовым карточкам банка на операции, совершающиеся без физического использования карточки (по реквизитам), а также с использованием карточки в инфокиосках и банкоматах банка лимиты установлены в размере 3 000 бел.руб. Это касается переводов между карточками и оплаты услуг в банковских, телекоммуникационных, финансовых, компьютерных, информационных сервисах с определенными МСС-кодами. Исключение составляют операции в дистанционных сервисах Беларусбанка: открытие, пополнение вкладов, покупки акций, облигаций, а также погашения кредитов.

Перечень операций, на которые распространяются лимиты, расширится с 15 июня. Суточные ограничения будут действовать на операции и переводы в пользу организаций в Беларуси, которые относятся к сфере азартных игр (MCC 7995 – лотерейные билеты, тотализаторы, ставки на гонки, фишки казино, бега и другие ставки).

Отменить лимиты для карточек Клуба «Бархат» можно будет, обратившись в отделение банка. Владельцы других карт смогут обратиться в отделение или позвонить в Контакт‑центр по номеру 147. Если ранее клиент уже отменил установленные лимиты, новые применяться не будут.

Кроме этого, с 15 июня будут введены ограничения на совершенные за один месяц операции. Так, общая сумма переводов на карточки иностранных банков и оплат, в том числе в интернете, за пределами Беларуси для дебетовых карточек физических лиц составит до 89 000 бел.руб. Для корпоративных карт общая сумма оплат за пределами Беларуси, в том числе в интернете, будет доходить до 899 000 бел.руб. Лимиты смогут отменить только владельцы корпоративных карт.