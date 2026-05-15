Реальные доходы белорусов увеличились на 7,6% за квартал – Белстат

Рост реальных денежных доходов населения Беларуси в I квартале составил 7,6%, информирует Национальный статистический комитет Беларуси.

В общей структуре денежных доходов населения наибольшую долю занимает заработная плата – 65,4%. На втором месте – социальные выплаты, включая пенсии, пособия и стипендии, которые составляют 22,9%. Доходы от предпринимательской деятельности и других приносящих доход занятий обеспечивают 7% всех поступлений. На доходы от собственности и прочие источники приходится 4,7%.

Информация о денежных доходах указана за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректирована на индекс потребительских цен на товары и услуги.