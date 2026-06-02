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Бракованную стодолларовую купюру выявили в банке Минска

02 июня 2026 09:41
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Бракованную стодолларовую купюру выявили в банке Минска-0

Сотрудник одного из минских банков усомнился в подлинности денежного билета. Купюру направили в Октябрьский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз, информирует официальный Telegram-канал Государственного комитета судебных экспертиз РБ.

Экспертиза показала, что стодолларовую банкноту изготовили на предприятии, осуществляющем производство продукции данного вида.

Несоответствие взаимного расположения элементов защиты купюры произошло из-за отклонения от технологического процесса, допущенного при ее производстве, и является не существенным и на вывод не влияет.

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Фото: Telegram-канал ГКСЭ

# Деньги

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