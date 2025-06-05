Вступительная кампания – узнали, как прошло ЦТ по второму профильному предмету

В Беларуси продолжается вступительная кампания. Обеспечить честность и справедливость этого важного этапа в жизни выпускников школ – главное требование главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 5 июня, поступающие сдали вступительные испытания по второму профильному предмету на выбор, среди которых физика, химия и история Беларуси в контексте всемирной. Пунктов проведения централизованного тестирования по стране 40 – это учреждения образования в крупных районных, областных центрах и столице. Один из них разместился в Международном университете МИТСО. ЦТ здесь сегодня сдали около 400 абитуриентов. В топе среди предметов у поступающих – физика.

Сдаю историю Беларуси. Настроение отличное, потому что понимаю, что все будет хорошо. Планирую поступать в Военную академию Республики Беларусь, на идеологическую работу.

Сегодня настроение отличное, позитивное. Я, честно, радуюсь за всех здесь стоящих учеников. И я бы хотел всем пожелать удачи.

Владимир Поздняков, ректор Международного университета «МИТСО»:

На законодательном уровне абсолютно созданы все условия для справедливой аттестации выпускников школ и ранжирования их с целью дальнейшего поступления. То, что касается непосредственно пункта проведения ЦТ, слаженная команда. Необходимо отметить, что уже на этапе проведения репетиции мы отработали все технические моменты.

Результаты централизованного тестирования станут известны в течение двух недель. Для тех, кто не смог пройти испытание по уважительным причинам, предусмотрены три резервные даты – 19, 21 и 23 июня. Сертификаты начнут выдавать с 1 июля.