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Вступительная кампания – узнали, как прошло ЦТ по второму профильному предмету

05 июня 2025 13:45
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В Беларуси продолжается вступительная кампания. Обеспечить честность и справедливость этого важного этапа в жизни выпускников школ – главное требование главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступительная кампания – узнали, как прошло ЦТ по второму профильному предмету-2

Сегодня, 5 июня, поступающие сдали вступительные испытания по второму профильному предмету на выбор, среди которых физика, химия и история Беларуси в контексте всемирной. Пунктов проведения централизованного тестирования по стране 40 – это учреждения образования в крупных районных, областных центрах и столице. Один из них разместился в Международном университете МИТСО. ЦТ здесь сегодня сдали около 400 абитуриентов. В топе среди предметов у поступающих – физика. 

Вступительная кампания – узнали, как прошло ЦТ по второму профильному предмету-4

Сдаю историю Беларуси. Настроение отличное, потому что понимаю, что все будет хорошо. Планирую поступать в Военную академию Республики Беларусь, на идеологическую работу. 

Вступительная кампания – узнали, как прошло ЦТ по второму профильному предмету-6

Сегодня настроение отличное, позитивное. Я, честно, радуюсь за всех здесь стоящих учеников. И я бы хотел всем пожелать удачи.

Вступительная кампания – узнали, как прошло ЦТ по второму профильному предмету-8

Владимир Поздняков, ректор Международного университета «МИТСО»:
На законодательном уровне абсолютно созданы все условия для справедливой аттестации выпускников школ и ранжирования их с целью дальнейшего поступления. То, что касается непосредственно пункта проведения ЦТ, слаженная команда. Необходимо отметить, что уже на этапе проведения репетиции мы отработали все технические моменты. 

Результаты централизованного тестирования станут известны в течение двух недель. Для тех, кто не смог пройти испытание по уважительным причинам, предусмотрены три резервные даты – 19, 21 и 23 июня. Сертификаты начнут выдавать с 1 июля.

# Вступительная кампания # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Владимир Поздняков

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