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Стартовал приём документов для прохождения ЦТ и ЦЭ в резервные дни

09 июня 2025 14:27
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Сегодня, 9 июня, в Беларуси началась регистрация абитуриентов на централизованное тестирование в резервные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прохождение испытаний будет организовано для тех, кто по уважительной причине не смог присутствовать на ЦТ в основном потоке.

Стартовал приём документов для прохождения ЦТ и ЦЭ в резервные дни-2

В Гродно документы принимают в государственном университете имени Янки Купалы. В первый день перерегистрацию на ЦТ здесь прошли около 10 человек.

Стартовал приём документов для прохождения ЦТ и ЦЭ в резервные дни-4

Полина Фурс:
Когда в Беларуси сдавали ЦЭ и ЦТ, у меня проходило ЕГЭ, поэтому сейчас я регистрируюсь на резервные дни.

Стартовал приём документов для прохождения ЦТ и ЦЭ в резервные дни-6

Наталья Кранцевич, начальник отдела тестирования и профессиональной ориентации молодежи Центра доуниверситетского образования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Уважительная причина отсутствия на централизованном экзамене и тестировании в первую очередь, конечно, это болезнь. Командировки, подтвержденные документально, либо к нам сегодня уже обращались два абитуриента, которые проживают в России, и которые сдавали итоговую аттестацию в России.

Резервными днями проведения централизованного тестирования в 2025 году определены 19, 21 и 23 июня.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Наталья Кранцевич

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