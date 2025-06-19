ЦТ по всем предметам в первый резервный день сдали более 400 абитуриентов

Дополнительная возможность. В Беларуси прошло централизованное тестирование по всем предметам для абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли участвовать в экзаменах в основные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Республиканского института контроля знаний, сегодня испытание прошли 400 человек. Самыми популярными предметами стали математика, английский язык и физика. К слову, ЦТ в резервные дни было организовано сразу в нескольких вузах страны. Только в Белорусском государственном университете тестирование проходили более 200 абитуриентов.

Была в поездке. К сожалению, не смогла участвовать в обычные дни. Поэтому записалась в резервный день. Слава богу, есть такая возможность.

Весь год готовились. Хочется, чтобы побольше, повыше, чтобы точно поступить, чтобы быть уверенным.

Я очень рада, что существует такая возможность написать в резервный день. Я сдаю английский язык. Я готовилась к экзамену два года вместе с репетитором.

Резервными днями проведения ЦТ в 2025 году определены также 21 и 23 июня.