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Вступительную кампанию-2025 и ЦЭ обсудили на совещании у Лукашенко 30 мая

30 мая 2025 08:04
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Вступительную кампанию-2025 и ЦЭ обсудили на совещании у Лукашенко 30 мая-0

Белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу, 30 мая, ознакомится с деталями вступительной кампании и ситуацией в стране на фоне проведения централизованных экзаменов. С докладом во Дворце Независимости находится глава Минобразования Республики Беларусь Андрей Иванец.

Лукашенко: родителям и абитуриентам надо понимать, что всё будет честно

Как информирует Telegram-канал «Пул Первого», речь сегодня будет идти и о проблемных сторонах по части проведения нынешней вступительной кампании и централизованных испытаний для одиннадцатиклассников и выпускников школ прошлых лет.

Иванец о прозрачности ЦЭ: все работы выпускника размещены в его личном кабинете

В 2025 году на сдачу централизованного экзамена в Беларуси зарегистрировались почти 57 тысяч человек.

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Фото: president.gov.by

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # школа

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