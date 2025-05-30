Вступительную кампанию-2025 и ЦЭ обсудили на совещании у Лукашенко 30 мая

Белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу, 30 мая, ознакомится с деталями вступительной кампании и ситуацией в стране на фоне проведения централизованных экзаменов. С докладом во Дворце Независимости находится глава Минобразования Республики Беларусь Андрей Иванец.

Как информирует Telegram-канал «Пул Первого», речь сегодня будет идти и о проблемных сторонах по части проведения нынешней вступительной кампании и централизованных испытаний для одиннадцатиклассников и выпускников школ прошлых лет.

В 2025 году на сдачу централизованного экзамена в Беларуси зарегистрировались почти 57 тысяч человек.