В Беларуси проходит первый резервный день ЦТ

Централизованное тестирование по всем предметам сегодня, 19 июня, напишут абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли пройти испытание в основные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Республиканского института контроля знаний, сегодня тест сдадут 400 человек. Самыми популярными предметами стали математика, английский язык и физика. Испытания в резервные дни состоятся в БГУ, Белорусско-Российском университете, Брестском государственном техническом и Гродненском имени Янки Купалы, а также в ВГТУ и Гомельском государственном техническом университете имени Сухого. Кроме 19 июня, резервными днями проведения ЦТ в нынешнем году определены также 21 и 23 июня.