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В Беларуси проходит первый резервный день ЦТ

19 июня 2025 07:39
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Централизованное тестирование по всем предметам сегодня, 19 июня, напишут абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли пройти испытание в основные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит первый резервный день ЦТ-2

По информации Республиканского института контроля знаний, сегодня тест сдадут 400 человек. Самыми популярными предметами стали математика, английский язык и физика. Испытания в резервные дни состоятся в БГУ, Белорусско-Российском университете, Брестском государственном техническом и Гродненском имени Янки Купалы, а также в ВГТУ и Гомельском государственном техническом университете имени Сухого. Кроме 19 июня, резервными днями проведения ЦТ в нынешнем году определены также 21 и 23 июня.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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