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Новости по тегу #Чили

Сильные ливни вызвали наводнения и оползни на севере Чили
20 августа 2026 09:44

Сильные ливни вызвали наводнения и оползни на севере Чили

По меньшей мере 10 человек погибли в Чили в результате наводнений
21 июля 2026 08:16

По меньшей мере 10 человек погибли в Чили в результате наводнений

В Чили изъяли рекордную партию наркотиков, спрятанную в древесине
10 июня 2026 07:14

В Чили изъяли рекордную партию наркотиков, спрятанную в древесине

Чили прекращает производство сахарной свеклы
19 мая 2026 07:09

Чили прекращает производство сахарной свеклы

На границе Аргентины и Чили стартует масштабный медный проект
10 февраля 2026 06:01

На границе Аргентины и Чили стартует масштабный медный проект

Около 20 человек погибли при масштабных лесных пожарах в Чили
19 января 2026 07:52

Около 20 человек погибли при масштабных лесных пожарах в Чили

В южных регионах Чили продолжают бушевать лесные пожары
19 января 2026 07:14

В южных регионах Чили продолжают бушевать лесные пожары

В Чили небольшой самолёт упал перед жилым домом
15 сентября 2025 07:12

В Чили небольшой самолёт упал перед жилым домом

Более 30 тыс. человек остаются без электричества из-за сильного землетрясения в Чили
07 июня 2025 10:35

Более 30 тыс. человек остаются без электричества из-за сильного землетрясения в Чили

В Чили введён комендантский час из-за лесных пожаров
10 февраля 2025 06:01

В Чили введён комендантский час из-за лесных пожаров