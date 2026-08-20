Новости по тегу #Чили

Жителям пришлось покидать дома, а тяжелая техника расчищает дороги от наносов. Местные власти сообщают о повреждениях жилья и риске новых сходов, которые могут происходить внезапно.
Еще четверо числятся пропавшими без вести, почти два десятка человек ранены. Разрушены и повреждены тысячи домов.
По данным прокуратуры и таможенной службы, более 100 тонн древесных конструкций оказались пропитаны запрещенными веществами.
Причина – сочетание низких мировых цен на продукт и стремительного роста затрат, из-за чего культура стала экономически нерентабельной.
Главный вызов – экстремальные условия. Работы ведутся на высоте более четырех тысяч метров, где доступ ограничен, а строительство дорог и инфраструктуры требует огромных затрат.
Огонь уже уничтожил более 10 тысяч гектаров леса и продолжает стремительно распространяться.
По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям, пожары остаются полностью неконтролируемыми. Ситуацию осложняют неблагоприятные атмосферные условия.
Пострадали четыре пассажира, поврежден забор.
В двух городах, которые оказались возле эпицентра стихии зафиксированы разрушения. Правительственные комиссии сейчас пытаются определить размер и масштабы ущерба.
В настоящее время зафиксировано около 15 очагов возгорания.
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